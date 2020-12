Der Hauptbahnhof in Essen.

Essen: Polizisten kontrollieren 14-Jährigen am Hauptbahnhof – erschreckend, was sie bei ihm finden

Am Hauptbahnhof in Essen haben am Dienstagnachmittag Bundepolizisten einen 14-Jährigen gestoppt.

Die Polizisten hatten den Jugendlichen am Hauptbahnhof Essen überprüft und dabei eine Druckluftwaffe in seiner Umhängetasche gefunden.

14-Jähriger am Hauptbahnhof Essen mit Druckluftwaffe erwischt

Der Jugendliche zeigte die Druckluftwaffe zwar nicht öffentlich, dennoch warnt die Bundespolizei davor, ohne berechtigtes Interesse und Erlaubnis der zuständigen Behörden, Waffen im öffentlichen Raum mitzuführen.

------------------------------------

Der 14-Jährige aus Essen wurde zur Sachverhaltsklärung mit zur Bundespolizeiwache genommen.

Die Bundespolizei hat einem 14-Jährigen am Hauptbahnhof Essen diese Waffe abgenommen. Foto: Polizei Essen

Dort stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine erwerbsscheinfreie Waffe handelte. Diese darf jedoch nicht ohne waffenrechtliche Erlaubnis im öffentlichen Raum geführt werden und ist zudem nur Volljährigen vorbehalten.

------------------------

Eltern mussten ihren Sohn von der Wache abholen

Daher wurde sie sichergestellt und die Eltern des 14-Jährigen informiert. Diese holten ihren Sohn bei der Bundespolizei ab.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. (fb)