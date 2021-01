Essen: Verletzter auf dem Weg ins Krankenhaus – plötzlich rastet sein Kumpel aus

Essen. Ein betrunkener 41-jähriger Mann war am frühen Montagmorgen in Essen so unglücklich gestürzt, dass sein ebenfalls betrunkener Begleiter (45) den Rettungswagen gerufen hat.

Als die Rettungskräfte jedoch entschieden, den Mann ins Krankenhaus in Essen zu bringen, rastete dieser richtig aus und ging auf die Helfer los. Sie sollten leider nicht die Letzten sein, die in dieser Nacht zur Zielscheibe des Mannes wurden.

Essen: Betrunkener 45-Jähriger geht auf Rettungskräfte los – doch damit nicht genug

Während der Fahrt im Rettungswagen kam es zu einer überraschenden Wendung: Der 45-Jährige sei „plötzlich nicht mehr einverstanden mit der Behandlung seines Bekannten gewesen“, schreibt die Polizei Essen.

Stattdessen habe er selbst versucht, dem 41-Jährigen medizinisch zu helfen. Den Feuerwehrmann, der ihn davon abhalten wollte, ging er körperlich an und bedrohte ihn.

Essen: Bei der Fahrt im Rettungswagen änderte der Mann seine Meinung. Foto: imago images / Karina Hessland

Aus Sorge vor weiteren Attacken alarmierten die Rettungskräfte die Polizei, doch das ging dem 45-Jährigen gehörig gegen den Strich.

Als die Polizei wenige Minuten nach dem Rettungswagen am Krankenhaus in der Hülsmannstraße eintraf, grölten die Männer bereits und reagierten aggressiv auf die Anweisungen der Polizisten.

Essen: Polizei muss am Krankenhaus hart durchgreifen

Dann eskalierte die Situation. Als sie Zwang androhten, widersetzten sich die zwei betrunkenen Männer und mussten durch körperliche Gewalt zu Boden gebracht und fixiert werden.

----------------------------------

Am Ende ließ sich der 41-Jährige nach seinem Sturz im Krankenhaus behandeln. Er wurde später in eine Spezialklinik verlegt. Für den 45-Jährigen ging es stattdessen zur Blutentnahme auf die Polizeiwache.

Für beide Männer aus Essen hat das aggressive Verhalten Konsequenzen: Sie müssen sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten. (vh)