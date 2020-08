Die Polizei Essen zieht um – und zwar in dieses Gebäude. (Archivbild)

Essen: Polizei verlässt Gebäude in Rüttenscheid – und zieht ausgerechnet HIER ein

Essen. Die Polizei in Essen hat seit vielen Jahren einen Sitz in der Norbertstraße in Rüttenscheid – doch damit ist nun bald Schluss.

Denn die Polizei Essen zieht aus dem Gebäude an der Norbertstraße aus, hat aber bereits einen neuen Sitz gefunden.

Polizei in Essen-Rüttenscheid zieht um und zwar genau HIER hin

Der neue Sitz der Polizei Essen hat allerdings zurzeit ein kleines Geschmäckle.

Der Grund: Der neue Sitz der Polizei aus Rüttenscheid ist in dem Gebäude der ehemaligen Hauptverwaltung von Karstadt an der Theodor-Althoff-Straße 4.

In die ehemalige Karstadt Hauptverwaltung zieht die Polizei Essen ein. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Dort entsteht die neue Polizeizentrale, in der auch die Polizeischule mit einzieht.

+++Ist es wirklich seriös, einen Hund bei Ebay Kleinanzeigen zu kaufen?+++

Polizei Essen: 800 Mitarbeiter ziehen ein

Mit der Dienststelle aus Rüttenscheid ziehen dort insgesamt 800 Polizisten ein, unter anderem auch das Mobile Einsatzkommando und die Hundertschaft.

>>> A2 in NRW: Rettungshubschrauber landet auf Autobahn – Sperrung!

Der Umzug stehe bereits länger fest, dass nun ausgrechnet dieser Zeitpunkt gewählt wurde, erscheint dennoch etwas unglücklich.

--------

Hintergrund zu Karstadt Kaufhof

Karstadt und Galeria Kaufhof sind im Jahr 2019 fusioniert

überraschend wurde im Frühjahr 2020 die Schließung der Hälfte der Filialen in Deutschland bekanntgegeben

auch betroffen: beide Filialen am Hauptsitz Essen sowie die Karstadt Sports Hauptverwaltung

die Hauptverwaltung von Karstadt ist bereits länger geschlossen

--------

Was nun aus dem Gebäude an der Norbertstraße wird, ist bisher unklar. Das Uniklinikum hat nach Informationen von DER WESTEN Interesse bekundet, da der Platz an dem Klinik-Gelände zu knapp sei.

--------------

Weitere News aus NRW:

NRW: 3 Tote bei Absturz-Tragödie in Wesel! Flugzeug kracht in Wohnhaus – stürzte der Flieger deshalb ab?

NRW: Taucher finden Sensationelles in Fluss – Experten außer sich

Karstadt Kaufhof in Essen: Nächster Tiefschlag für Mitarbeiter – jetzt ruht alle Hoffnung auf IHM

-----------

Eine Entscheidung ist bisher aber nicht gefallen. (fb)