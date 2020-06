Essen: Die Polizei kontrollierte in der Nacht einen VW-Bus, dann kam es zu krassen Szenen.

Essen: Polizei verfolgt VW-Bus – krass, was innen vor sich geht

Essen. Krasser Vorfall in der Nacht in Essen!

Ein Zeuge meldete in der Nacht auf Dienstag ein auffälliges Fahrzeug, das in Schlangenlinien über die Marienstraße Ecke Am Zehnthof fuhr und beinahe mit einem Auto zusammenprallte. Kurz darauf lieferte sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit dem VW-Bus.

Essen: Polizei verfolgt VW-Bus und ist sprachlos

Um 23.44 Uhr rief ein Zeuge die Polizei in Essen, nachdem ein schwarzer VW-Bus seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien über die Straße, baute fast einen Unfall.

+++ Essen: Massenhaft Coronaverstöße! Polizisten trauen ihren Augen nicht – „Kann richtig teuer werden“ +++

Als der VW-Bus dann plötzlich eine Vollbremsung machte, ging der Zeuge zu dem Fahrzeug und schaute, was darin vor sich ging. Er entdeckte eine nackte Frau und einen nackten Mann in dem VW-Bus. Die beiden ließen sich aber nicht weiter davon abhalten, zudem stellte der Zeuge Unfallspuren an dem Fahrzeug fest. Also alarmierte er die Polizei.

Polizisten eilten daraufhin zur Straße Am Zehnthof, um die Personen in dem VW-Bus, der in Richtung Frillendorfer Straße unterwegs war, zu kontrollieren. Mittlerweile war der VW-Bus zum Stehen gekommen, sodass der Streifenwagen dahinter stoppte. Auch die Beamten stellten fest, dass die Fahrzeuginsassen komplett nackt waren. Als die Polizisten die Fahrerin des Fahrzeugs ansprachen, widersetzte sich diese der Polizeikontrolle. Die Türen des VW-Buses waren verriegelt und die Frau fuhr weiter.

Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd. Der VW-Bus überschritt dabei zwar nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, allerdings überfuhr er die rote Ampel an der Kreuzung Ernestinenstraße. Ein Streifenwagen fuhr daraufhin vor den VW-Bus und bremste das Fahrzeug langsam runter.

-----------------------------

-----------------------------

Anschließend gingen die Polizisten zu dem VW-Bus, doch der setzte plötzlich nach hinten und rammte einen Streifenwagen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Um die beiden Insassen des VW-Buses an einer erneuten Flucht zu hindern, schlugen die Polizisten die Seitenscheiben des Fahrzeugs ein.

Polizei nimmt Personen fest

Sie nahmen schließlich die 25-jährige Frankfurterin und den 35-jährigen Mann widerstandslos fest. Dabei rollte der VW-Bus vorwärts gegen einen Streifenwagen der Polizei. Somit wurde auch ein zweiter Streifenwagen beschädigt, vermutlich weil im Bus kein Gang eingelegt war.

Da die Gesamtsituation äußerst ungewöhnlich war, machten die Polizisten einen Alkohol- und Drogentest. Ärzte entnahmen eine Blutprobe. Zudem stellten die Beamten fest, dass der VW-Bus einer Fahrschule gehörte und am Montag als geklaut gemeldet worden war. Das Fahrzeug hatte Frankfurter Nummernschilder. Die Ermittlungen dauern an.

In der derselben Nacht kam es in Essen zu einem weiteren außergewöhnlichen Einsatz der Polizei. Ein Toter wurde mitten auf der Straße gefunden. <<< Mehr Infos zu dem Toten in Essen hier >>>