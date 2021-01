Essen: Polizisten wollen Mercedes-Fahrer kontrollieren – der trifft eine krasse Fehlentscheidung

Ein Mercedes-Fahrer in Essen versuchte vor der Polizei zu fliehen. Das sollte er bitter bereuen.

Essen. Am Sonntagabend gegen kurz nach 23 Uhr wollte die Polizei in Essen einen Mercedes-Fahrer im Stadtteil Heisingen kontrollieren.

Der Fahrer war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Doch statt der Aufforderung der Polizei Essen zum Anhalten Folge zu leisten, trat er aufs Gas. Eine Entscheidung, die er noch bitter bereuen sollte.

Essen: Polizei will Fahrer anhalten – der gibt Gas

Zunächst war der Fahrer der Polizei auf der Wuppertaler Straße in Essen-Heisingen aufgefallen. Als sie ihn stoppen und im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen wollten, dachte der Mann jedoch gar nicht ans Anhalten.

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er über die A44 bis nach Heiligenhaus. Dort nahm seine Flucht jedoch ein folgenschweres Ende.

Mercedes-Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Am Ausbauende der Autobahn krachte der Mercedes in einen Erdwall. Der Fahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt. Er wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Warum der Fahrer genau vor den Beamten geflohen war, ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt jedoch einen deutlichen Hinweis: Laut Angaben der Polizei stehe der Verdacht im Raum, dass der Mann unter Drogeneinfluss gestanden habe. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht aufgenommen.

Genauere Angaben zum Fahrer und zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht nennen. (dav)