Essen: Polizei sprengt Gottesdienst! Dutzende Verstöße gegen Corona-Verordnung

Essen. Dutzende Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung hat die Polizei Essen bei einem Gottesdienst festgestellt.

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei In Essen-Kray einen Gottesdienst einer Kirchengemeinde kontrolliert. Die Beamten seien durch Anwohner informiert worden, dass sich eine große Gruppe in dem Gebäude aufhalten soll.

Essen: Polizei kontrolliert Gottesdienst – Dutzende Verstöße gegen Corona-Schutzordnung

Als die Polizei dort eingetroffen war, waren über 50 Menschen in dem Gebäude. Ein eindeutiger Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung!

Deswegen hat die Polizei Dutzende Anzeigen geschrieben. Ein Mann wurde festgenommen, da er wegen eines offenen Strafverfahrens gesucht wurde.

Corona in NRW: Polizei löst irre Weihnachtsfeier in Essen auf – ausgerechnet ER war dabei ++ Laschet glaubt nicht an Lockdown-Lockerung

Veranstaltung wurde komplett aufgelöst

Die Veranstaltung wurde komplett aufgelöst.

Ob sich die Teilnehmer wenigstens an die Maskenpflicht gehalten haben, ist unklar. (fb)