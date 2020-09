Essen: Polizei-Skandal! Ermittler werten nach Hausdurchsuchungen zahlreiche Beweismittel aus

am 18.09.2020 um 18:49

Essen. Nach Bekanntenwerden des Polizei-Skandals in NRW, von dem vor allem das Polizeipräsidium Essen betroffen ist, wurden 30 Polizisten suspendiert, 14 von ihnen sollten komplett aus dem Dienst genommen werden. Gegen 13 männliche Polizisten wurde parallel unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt, wobei bei elf von ihnen Wohnungsdurchsuchungen erfolgten.

Dabei hat die Polizei zahlreiche Beweismittel sichergestellt, die sie nun auswertet. Außerdem leitete die Polizei Ermittlungen gegen eine Polizistin aus Essen ein.

Essen: Polizei durchsucht Wohnungen und leitet weitere Ermittlungen ein

Der Polizei-Skandal schlägt große Wellen in NRW und Deutschland. Nachdem die Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch Durchsuchungsbeschlüsse gegen elf Polizisten erwirkt hatte und die Polizei deren Wohnungen durchsuchte, gab es Hinweise darauf, dass sich einer der Beschuldigten in der Wohnung seiner Lebensgefährtin aufhielt.

+++ Essen: Nach dem Polizeiskandal ist das Vertrauen futsch – was jetzt passieren muss +++

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei schließlich auch die Wohnung der Frau, welche ebenfalls Polizistin ist. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Beamten dienstliche Munition, ein Gewehr und eine geringe Menge Amphetamin. Das teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Gegen die Polizistin des Polizeipräsidums Essen wurden deshalb Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hinweise darauf, dass sie an den rechtsextremen Chats beteiligt und entsprechende Bilder ausgetauscht hat, ergaben sich nicht.

--------------------------

Mehr News:

Polizei Essen: Nazi-Skandal in NRW – Experte warnt: „Polizisten sind nicht...“

Erdogan: Türkei-Professor aus NRW erhebt schwere Vorwürfe – schüchtert der türkische Geheimdienst seine Familie ein?

--------------------------

Ermittler stellen zahlreiche Beweismittel sicher

Insgesamt stellten die Ermittler bei den Wohnungsdurchsuchungen unter anderem 43 Handys, 20 Laptops, neun Tablets, zwei Schlagringen und zwei Pfeffersprays sicher. Die Auswertung der Beweismittel dauert noch an.

--------------------------

Skandal bei der Polizei Essen zusammengefasst:

30 Beamte werden verdächtigt, an mindestens fünf rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen zu sein

alle Verdächtigen wurden suspendiert

Verschickt wurden: Hitlerabbildungen, Hakenkreuzsymbole auf Fahnen oder Geburtstagskuchen, fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer und vieles mehr

Gegen elf Polizisten wird strafrechtlich unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt

Vorallem betroffen: das Polizeipräsidium Essen

Großteil der Gruppe hat in der Vergangenheit in der Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr gearbeitet, die zum Polizeipräsidium Essen gehört

--------------------------

Weiterhin hat die Polizei Disziplinarverfahren gegen die Beschuldigten und weitere Personen eingeleitet. <<< Weiter Infos zu dem Nazi-Skandal liest du hier >>>