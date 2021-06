Essen: Nach Mordversuch im April – Polizei sucht jetzt nach diesen beiden Männern

Essen: Vermummte griffen im April dieses Auto an, dann flüchteten sie.

Essen. Die Tat ist bereits mehr als zwei Monate her: Am 12. April hatte es einen Großeinsatz in Essen-Rüttenscheid gegeben.

Gegen 20.20 Uhr meldeten Passanten der Polizei Essen, dass eine Gruppe aus fünf bis sechs vermummten Personen mit Schlaggegenständen massiv auf ein Fahrzeug und dessen zwei Insassen eingeschlagen haben soll. Dabei fielen auch Schüsse. Der Hyundai der Opfer hatte sich zum Tatzeitpunkt auf der Wittenbergstraße in Essen-Rüttenscheid befunden.

Am 17. Juni veröffentlichte die Polizei nun Fahndungsbilder. Sie sucht nach zwei Personen, die damals an dem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein sollen.

Essen: Polizei veröffentlich Fahnungsbilder

Beide Männer seien Tatverdächtige, wie die Polizei Essen mitteilte. Es handelt sich um Jihat Ismailat (geboren am 01. Januar 1978) und Sami Abdelkarim (geboren am 01. März 1981). Die Polizei veröffentlichte dabei folgende Fahndungsbilder:

Der gesuchte Sami Abdelkarim. Foto: Polizei Essen

Der gesuchte Jihat Ismailat. Foto: Polizei Essen

Die Polizei warnt: Sprechen Sie die Gesuchten auf gar keinen Fall an. Es ist nicht auszuschließen, dass sie gewalttätig reagieren. Wer Angaben zu den beiden Männern oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte direkt bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 melden.

Essen: Polizei-Großeinsatz! Vermummte greifen Auto-Insassen an und flüchten

Die Vermummten sind laut Polizei daraufhin mit einem schwarzen Porsche Cayenne in Richtung Stadtwald geflüchtet. Mehrere Streifenwagen sind sofort zum Tatort gefahren. Kurz vor Eintreffen des ersten Streifenwagens ist den Beamten der völlig beschädigte Hyundai der Opfer entgegengekommen. Die Fensterscheiben sind eingeschlagen worden, das Auto ist selbst war zerbeult.

Essen: Diese Patronenhülse ist am Tatort gefunden worden. Foto: Justin Brosch

Die beiden Männer aus Leverkusen (43 und 28) wurden dabei verletzt; der 43-jährige Fahrer, der aus Nordmazedonien stammt, erlitt schwere Verletzungen, ein kosovarischer Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Am Tatort fand die Spurensicherung auch Patronenhülsen. Polizeisprecher Thomas Weise sagte zu DER WESTEN: „Wir gehen davon aus, dass am Tatort geschossen wurde.“ Vermutlich sei eine Schreckschusspistole zum Einsatz gekommen. Es habe keine Schussverletzung gegeben.

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach den Tätern ein, bei der auch ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz kam. Nach einer oder mehreren Personen wird weiter gefahndet. Motiv und Hintergründe sind noch unklar. Einen möglichen Clan-Bezug schließt die Polizei bisher aus.

Essen: Fluchtwagen wird auf der A40 entdeckt – Deutscher festgenommen

Kurze Zeit später ist der Porsche Cayenne auf der A40 in Richtung Dortmund entdeckt worden. Das Auto ist von der Polizei bei Dortmund abgefangen worden. Ein Insasse (56) ist vorläufig festgenommen worden. Die Tatbeteiligung des Deutschen wird derzeit geprüft.

Die Fahndung nach den weiteren beteiligten Angreifen läuft. Sie sind alle etwa 1,80 Meter groß und maskiert gewesen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern an. (mkx)

