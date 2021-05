Essen: Streit zwischen zwei Familien eskaliert – Mann sticht zu!

Zwei Personen wurden bei der Messerstecherei in Essen verletzt.

Essen. In Essen ist es am Montagabend zu einer Messerstecherei gekommen! Grund war wohl ein Streit zwischen zwei Familien.

Gewaltverbrechen in Essen: In der Süderichstraße im Norden der Stadt ist es am Abend des Pfingstmontag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Auch ein Messer war dabei im Spiel.

Essen: Blutspuren am Tatort. Foto: WTV News

Essen: Polizei bestätigt den Fall

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Essen den Fall. Dabei wurden ein 27-Jähriger und ein 36-Jähriger leicht verletzt.

------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Nelson Müller darf endlich öffnen! Doch der TV-Koch stellt knallharte Forderung

Essen: Böse Überraschung für Anwohner aus heiterem Himmel – Feuerwehr braucht Verstärkung

Essen: Mann geht in seinen Garten – als er DAS im Pool entdeckt, ruft er sofort die Feuerwehr

---------------------

Als Tatverdächtiger gilt ein 39-jähriger Mann. Festgenommen wurde er nicht. Hintergrund der Tat sei wohl ein Streit zwischen zwei Familien gewesen. (cf)