Messerattacke auf Friedhofsparkplatz in Essen++ eine Person verletzt

Polizei-Einsatz auf einem Friedhofsparkplatz in Essen!

In der Nacht zum Mittwoch (13. August) kam es laut Informationen von DER WESTEN in Essen zu einer Messer-Attacke. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt.

+++Riesige Rauchsäule! Lkw und Container im Essener Stadthafen in Flammen+++

Polizei Essen bestätigt Einsatz

Ein Sprecher der Polizei Essen bestätigte gegenüber DER WESTEN, dass es einen Einsatz auf einem Friedhofsparkplatz auf der Bischoffsstraße gegeben habe. Nähere Informationen konnte die Polizei bislang nicht machen.

Wir berichteten weiter.