Essen: Massenschlägerei in der Innenstadt.

Essen: Massenschlägerei mitten in der Innenstadt – plötzlich fliegen Tische und Stühle

Essen. Massenschlägerei in der Innenstadt von Essen: Am helllichten Tag prügelten sich Dutzende Personen am Salzmarkt.

Gegen 13.40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst gerufen. Passanten hatten die Schlägerei gemeldet.

Restaurant-Streit hat sich nach draußen verlagert

Laut Informationen von DER WESTEN kam es in einem syrischen Restaurant in Essen zunächst zu Beleidigungen zwischen mehreren Personen. Der Streit hat sich dann nach draußen verlagert. Es flogen Stühle und Tische, auch mit abgebrochenen Flaschen gingen die Beteiligten aufeinander los.

Essen: Massenschlägerei am Salzmarkt in der Essener Innenstadt. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

----------

Mehr Themen aus NRW:

Wetter in NRW: DWD warnt vor vor stürmischen Böen!

Flughafen Düsseldorf: Flugtickets werden bald teurer! Das steckt dahinter

Wuppertal: Mann schlägt mit Hammer wild um sich – Polizei erschießt ihn

----------

Vier Verletzte, einer mit Stichwund

Polizeisprecher Peter Elke: „Wir haben vier Verletzte, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.“ Einer von ihnen wegen einer Stichwunde im Bauchraum. Die Kripo ist vor Ort, verhört Zeugen und Beteiligte. Dazu wurden 35 Personen festgesetzt und deren Identität vor Ort festgestellt. Da Zeugen von Flüchtenden berichteten, fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach möglichen weiteren Beteiligten.

Polizei: Keine Hinweise auf Clan-Milieu

Die Einsatzkräfte gehen von Meinungsverschiedenheiten als Grund für die Auseinandersetzung aus. Polizeisprecher Peter Elke: „Es gibt keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung im Clan-Milieu.“

Die Polizei ist mit einer Vielzahl an Kräften rund um den Weihnachtsmarkt im Einsatz. Größere Beeinträchtigungen für den Essener Weihnachtsmarkt gibt es aber nicht. (ms/pes/mt)