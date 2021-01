Essen: Polizei sprengt illegale Corona-Party im Extrablatt – dieser Bundesligaprofi soll dabei gewesen sein

Die Polizei in Essen hat eine illegale Party am Baldeneysee gestoppt. (Symbolbild)

Laute Musik, Alkohol, Wasserpfeife: Was nach einer waschechten Party in Essen klingt, war tatsächlich eine – und sie fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitten während des Corona-Lockdowns im Café Extrablatt statt.

Als die Polizei Essen die illegale Feier beenden wollte, staunten sie nicht schlecht: Bei einem der mehr als 20 Partygäste in der Location am Baldeneysee in Essen handelte es sich anscheinend um einen Profifußballer aus der 1. Bundesliga.

Essen: Heftiger Anblick nach Corona-Party – auch ein Profisportler unter den Gästen

Bereits gegen Mitternacht hatten Zeugen erstmals die Polizei alarmiert, doch die Beamten fanden vor Ort nur einzelne Personen vor – „keine Hinweise auf eine große Party“, schreiben sie.

Ganz anders bei dem zweiten Einsatz: Gegen 2.30 Uhr dröhnte den Beamten laute Musik und Stimmengewirr an dem Lokal an der Lanfermannfähre am Baldeneysee entgegen.

Diese Szene bot sich den Beamten vor Ort

In dem Lokal bestätigte sich die Vermutung: Insgesamt 23 Personen, davon 15 Frauen und 8 Männer im Alter zwischen 21 und 41 Jahre, feierten eine ausgelassene Party.

Die Polizei hat eine illegale Party am Baldeneysee in Essen gesprengt. Foto: imago images / Jochen Tack

„Leere Gläser, alkoholische Getränke, Wasserpfeifen, Snacks und eine Musikanlage vervollständigten das Bild einer ausgelassenen Party“, schreiben die Beamten.

Dabei hielten sie weder Abstände ein, noch trugen sie eine Maske.

Breel Embolo kickte einst für Schalke 04, inzwischen bei Borussia Mönchengladbach. Foto: imago images

Keiner der Gäste wohnt in Essen. Laut Polizei stammen sie aus dem Raum Düsseldorf, Köln sowie Stuttgart. Wie „Bild“ und „RP online“ berichten, handelt es sich bei einem von ihnen um Bundesliga-Profi Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach.

ℹ️ Borussia hat Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das morgige Bundesligaspiel gegen @werderbremen gestrichen, nachdem heute bekannt geworden ist, dass der Schweizer Nationalspieler möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hat. 👇https://t.co/NJnfyRbTcj — Borussia (@borussia) January 18, 2021

„Borussia hat Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das morgige Bundesligaspiel gegen Werder Bremen gestrichen, nachdem heute bekannt geworden ist, dass der Schweizer Nationalspieler möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hat“, schrieb der Verein bei Twitter.

Ob er tatsächlich auf der Party in Essen gefeiert hat, ist derzeit noch nicht bestätigt.

Ob der Verantwortliche des Lokals von der Veranstaltung wusste, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Gegenüber der „WAZ“ verneinte der Betreiber dies.

Gegen alle Gäste hat die Polizei Anzeige erstattet und einen Platzverweis ausgesprochen.

Illegale Party in Gelsenkirchen

Auch in Gelsenkirchen musste die Polizei bei einer illegalen Party am Wochenende eingreifen. Am Sonntag gegen 17 Uhr stießen die Beamten in einer Wohnung an der Hülsmannstraße auf rund 60 Feiernde.

Die Polizei stellte die Personalien aller Anwesenden fest und erteilte ihnen Platzverweise. Auch sie erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. (vh)