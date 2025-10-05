Polizeihund beißt Teenager in Essen – gegen ihn ermittelt jetzt die Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. Oktober) kam es in Essen zu einem Polizei-Einsatz, der für einen 16 Jahre alten Teenager gerade noch mal glimpflich ausging. In einer Pressemitteilung schildert die Polizei, dass gegen 1 Uhr nachts auf einer benachbarten Baustelle der ehemaligen Polizeischule ein Einbruchalarm ausgelöst wurde.

Videoüberwachungen zeigten, dass sich zwei Jugendliche auf das Gelände der Baustelle geschlichen haben. Neben mehreren Streifenwagen machte sich auch eine Diensthundeführerin auf den Weg zur Norbertstraße, wo es dann zu dem Vorfall mit dem Polizeihund und Teenager kam.

Teenager aus Essen durch Polizeihund leicht verletzt

Während sich nämlich einer der beiden Eindringlinge davon machte, versteckte sich der 16-Jährige unter gestapeltem Holz. Beim Absuchen des Geländes vom Diensthund wurde dieser letztendlich aufgespürt und durch einen Biss leicht verletzt.

Wie sich herausstellte, wollte der 16 Jahre alte Einbrecher nachts nur die alte Polizeischule erkunden. Nachdem er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde er nach einer ambulanten Behandlung einem Elternteil wieder übergeben. Nun ermittelt die Polizei Essen wegen Hausfriedensbruchs gegen den Teenager.