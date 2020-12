Essen: Polizei nimmt gesuchten Straftäter fest – DARUM landet der Mann nicht in U-Haft

Essen. Die Polizei in Essen nahm am vergangenen Wochenende einen gesuchten Straftäter fest.

Dennoch landete der Mann in Essen nicht in Untersuchungs-Haft – aus einem bestimmten Grund.

Essen: Polizei kontrolliert Mann am Hbf

Der ganze Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag am Hauptbahnhof in Essen. Der Mann wurde von der Bundespolizei gegen 11 Uhr am Personentunnel des Hauptbahnhofs kontrolliert.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1244

mit 583.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die viertgrößte Stadt in NRW

besitzt neun Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten: Zeche Zollverein, Grugapark, Villa Hügel

---------------

Die Beamten stellten fest, dass gegen den Essener ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag.

Essen: Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Wegen des Haftbefehls wurde der 45-jährige Essener festgenommen und zu der Wache gebracht. Hier erklärte er den Beamten, dass er unter Atemnot leide und mutmaßlich an Covid-19 erkrankt sei.

---------------

Weitere News aus NRW:

Köln: Herzlose Katzen-Besitzer bescheren Tierheim neue Arbeit über Weihnachten

NRW: Anwohner bemerken kuriose Kisten in Nachbargarage – einfach nur dreist, was sich darin befindet

A40 bei Mülheim: Nach Tanklaster-Brand unter Brücken – Bahn-Pendler können teilweise aufatmen

---------------

Daraufhin alarmierte die Polizei den Rettungsdienst, welcher den Essener unter Begleitung von zwei Bundespolizisten in ein Krankenhaus einlieferte. Dort bestätigte ein Schnelltest die Angaben des Mannes.

Essen: Haftbefehl wird ausgesetzt

Nach Rücksprache mit der Justiz wurde der Haftbefehl daraufhin ausgesetzt. Der Essener wurde anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Essen: Der 45-Jährige unterzog sich einem Corona-Schnelltest. (Symbolbild) Foto: imago images / Georg Ulrich Dostmann

Wie die Bundespolizei berichtet, trugen die Bundespolizisten während gesamten Einsatzmaßnahmen FFP2 Masken. Auch der Mann hatte die gesamte Zeit über einen Mund-Nasen-Schutz an. (gb)