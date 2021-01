Essen. Horror-Tat in Essen!

Am Donnerstagnachmittag sind gegen 16.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei Essen eingegangen. Eine bewaffnete Person (35) sei mit einem Messer auf andere Menschen losgegangen. Die Polizei hat daraufhin umgehend zahlreiche Einsatzkräfte und Rettungsdienste zu einer betreuten Wohnunterkunft für psychisch- und suchtkranke Menschen an der Kerckhoffstraße in Essen-Frohnhausen geschickt.

Essen: Polizei-Großeinsatz nach Horror-Tat! Heimbewohner sticht auf Personen ein

Die Notruf-Meldungen haben sich bestätigt: Ein Bewohner ist in der Tat auf zwei Mitarbeiter, ein Mann (64) und eine Frau (29), losgegangen, hatte auf sie eingestochen. Auch ein anderer Bewohner (41) ist Opfer der Tat geworden.

Hier führen Polizisten den Messerstecher ab. Foto: Justin Brosch

Die Polizei hat den Messerstecher noch bewaffnet im Eingangsbereich des Heims antreffen können, hat ihn überwältigt und festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Schwere der Verletzungen noch unklar

Die Verletzten sind nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert worden. Noch ist laut Polizei unklar, wie schwer das Trio letztlich verletzt worden ist.

------------------------

Mehr News aus dem Ruhrpott:

++ Hund in Duisburg: Tierpfleger kümmern sich rührend, doch Nala leidet im Zwinger – „Ein Häufchen Elend!“ ++

++ Ruhrgebiet: Mit Telegram durch die Nacht – Gras, Sex und Querdenker im Lockdown ++

------------------------

Die Kriminalpolizei sichert Spuren. Was das Motiv für die blutige Tat sein könnte, ist noch unklar. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernommen. (mg)

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Corona: Neues Symptom entdeckt! Forscher warnen vor der „Covid-Zunge“ ++

++ Royals: Schlechte Nachrichten für Prinz William – jetzt muss er DIESEN Verlust verkraften ++

++ Michael Wendler: Verrücktes Angebot an seine Frau Laura Müller – nimmt sie DAS an? ++

------------------------

Covid-19 hat die Welt noch immer Griff, nach dem ersten Lockdown im März 2020 befindet sich Deutschland jetzt, im Winter 2021, einmal mehr im Lockdown. Zahlreiche Geschäfte sind geschlossen, allen voran Friseure haben seit dem 16. Dezember ihre Läden dicht machen müssen. Und das birgt Sprengstoff, denn: Den Friseuren beispielsweise in Dortmund fehlen aktuell nicht nur Einnahmen aufgrund des Arbeitsverbots. Sie müssen auch noch mit Kunden klar kommen, die unverschämte Vorschläge unterbreiten! Hier erfährst du alle Details!