Essen: Frau öffnet ihre Haustür – dann beginnt ihr schlimmster Albtraum

In Essen ist eine Frau an ihrer Haustür überfallen worden. (Symbolbild)

Hinterhältiger Angriff auf eine Frau in Essen.

Am Freitagmorgen öffnete eine Frau im Stadtteil Stoppenberg in Essen ihre Haustür. Unvermittelt griffen sie zwei Männer an und stießen sie zurück ins Haus, teilte die Polizei mit.

Die Frau schrie um Hilfe, was eine Nachbarin hörte und die Polizei alarmierte.

-----------------------------------

Mehr aus Essen:

Essen: Hundebesitzer geht im Wald spazieren – und macht einen grausamen Fund

Essen: Autofahrerin kracht in Linienbus – zwei Verletzte

NRW: Bombendrohung! Polizei evakuiert vier Moscheen – in diesen Städten

-----------------------------------

Essen: Frau wird an der Haustür überfallen

Die Polizei sucht nun nach zwei Räubern, die nach der Tat fliehen konnten. Ein Räuber war mit einer gelben Jacke bekleidet.

Die Männer hatten einen vermutlich schwarzen, mit gelben Streifen versehenen Rucksack dabei. Wenn du etwas gesehen hast, bittet dich die Polizei um Hinweise unter der Notrufnummer 110. (jg)