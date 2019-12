Essen: Frau (64) wollte Müll rausbringen – und wird von Unbekannten krankenhausreif geschlagen

In Essen-Steele wurde eine 64-jährige Frau zum Opfer einer brutalen Prügel-Attacke. (Symbolbild)

Essen. Schockierende Prügel-Attacke in Essen: Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr brachte eine Frau in Essen-Steele ihren Müll raus, als drei Männer begannen, sie anzupöbeln.

Nachdem die Unbekannten der 64-Jährigen mehrere Schimpfnamen zugerufen hatten, ließ sich die Frau diese Beleidigungen nicht länger gefallen, hat laut Polizei gekontert.

Essen: Frau kontert Beleidigungen – und wird attackiert

Auf diesen Konter der 64-Jährigen reagierten die Pöbler erschreckend aggressiv. Sie sollen sie zu Boden geworfen haben, anschließend auf sie eingeschlagen und getreten haben.

Es war nur der Zivilcourage eines Passanten zu verdanken, dass die Täter schnell wieder von der Frau abließen. Der Zeuge hatte die drei Unbekannten angeschrien, die Frau in Ruhe zu lassen, worauf diese augenblicklich in Richtung Steeler S-Bahnhof flüchteten. Anschließend brachte der Zeuge die verletzte 64-Jährige nach Hause und verließ dann den Ort des Geschehens.

Polzei fahndet nach Tätern – doch wo ist der mysteriöse Retter?

Die Frau verständigte selbst die Polizei und begab sich ins Krankenhaus. Die Ermittler suchen nun drei „südländisch aussehende“ Männer, zwei von ihnen sind etwa 1,80 Meter groß, der dritte wohl 1,85 Meter. Einer hatte dicke, buschige Augenbrauen, ein anderer trug einen Bart. Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der 0201 8290 entgegen.

Besonders merkwürdig: Der mysteriöse Retter, der durch sein Einschreiten schlimmeres verhindern konnte, hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. (at)