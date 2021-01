Essen: Polizei sucht monatelang nach Ladendieb – jetzt finden die Ermittler DAS heraus

Essen. Mit dieser Erkenntnis hätte die Polizei Essen sicherlich nicht gerechnet.

Vor rund vier Monaten hatte ein Ladendieb in Essen-Rüttenscheid zugeschlagen. Danach dauerte es eine ganze Weile, bis die Polizei erkannte, hinter wem sie da her waren.

Essen: Ladendieb schlug vor vier Monaten in Rüttenscheid zu

Die Tat ereignete sich am Mittag des 24. Septembers 2020. Gegen 12.20 Uhr ging der Täter in einer Parfümerie auf der Rüttenscheider Straße auf Beutezug. Er schnappte sich Parfüm-Flaschen, die zusammen mehrere hundert Euro wert waren, und wollte sich damit schnell aus dem Staub machen.

Doch eine Angestellte hatte den Braten gerochen und sprach den Dieb an. Der stieß die 39-Jährige jedoch mit Gewalt zurück und floh aus dem Geschäft. Der Dieb wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt, soll 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein und ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben.

Bei seiner Flucht ließ er allerdings ein Kleidungsstück zurück, dass von den Ermittlern nun kriminaltechnisch untersucht wurde.

DNA-Test liefert überraschendes Ergebnis

Durch einen DNA-Abgleich konnte der Täter identifiziert werden. Doch dabei kam heraus, dass nicht nur die Essener Polizei den Ladendieb im Visier hat. Der 41-Jährige wird über die Grenzen von NRW hinaus von den Behörden gesucht.

Auch in Niedersachsen und Bayern soll der Mann ähnliche Straftaten begangen haben. Über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfüge der 41-Jährige nicht, so die Polizei. Er wurde nun bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. (at)