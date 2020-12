Essen: Polizei-Einsatz im Norden sorgt für Wirbel – Video im Netz aufgetaucht

Essen. Wieder einmal sorgt ein Polizeieinsatz in Essen für Aufregung!

Ein Video davon kursiert in den sozialen Netzwerken. Die Polizei wehrt sich.

Essen: Video von Polizeieinsatz sorgt für Aufsehen

„Hätte niemals gedacht, dass ich mal einem Polizisten zum Opfer falle! Ich wurde einfach so vor meiner Tür angegriffen, obwohl ich mich kooperativ gezeigt habe“, postete ein 31-jähriger Mann aus Essen zusammen mit drei Videos aus der Überwachungskamera seines Hauses, die den Polizeieinsatz zeigen. Die Videos liegen der Redaktion vor. Auch ein rassistischer Kommentar des Polizisten soll laut des als Musik-Produzenten bekannten Mannes gefallen sein.

Essen: Das Video eines Polizeieinsatzes im Norden der Stadt sorgt für Wirbel im Netz. Foto: privat

Die Polizei wehrt sich und sagt in einer Mitteilung: „Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten vor.“

Auslöser soll illegale Müllentsorgung gewesen sein

So stellt die Polizei Essen den Sachverhalt dar am Mittwochabend dar: Laut Polizei soll ein Streifenbeamter gegen 17.15 Uhr einen 31-jährigen Mann in einem Park in der Hafenstraße beobachtet haben, wie er dort illegal Sperrmüll entsorgte. Eine unbeteiligte Spaziergängerin mit Hund soll darüber hinaus den Verdacht geäußert haben, dass der Mann schon am Vortag offenbar Teile einer alten Küche im Park entsorgt hatte.

Der Tatverdächtige sei kurz darauf angetroffen worden und soll sich geweigert haben, sich auszuweisen. Er habe die Beamten unter anderem als „Rassisten“ beleidigt, sich vor ihnen aufgebäumt und sei nicht kooperativ gewesen.

Ein Polizeieinsatz im Essener Norden sorgt für Wirbel. Foto: privat

Polizei will Personalien aufnehmen, dann eskaliert die Situation

Dann setzen die Videos ein, die der Tatverdächtige mit seiner Überwachungskamera seines Hauses aufgezeichnet hat. Darauf ist ohne Ton zu sehen ist, wie ein Polizist die Personalien aufnehmen will. Der 31-jährige Tatverdächtige nimmt dabei sein Smartphone heraus und gibt laut Polizei an, dass Gespräch aufzeichen zu wollen.

Auch nach der Erklärung, dass das Aufzeichnen des gesprochenen Wortes eine Straftat darstelle und sein Smartphone bei Zuwiderhandeln als Beweismittel sichergestellt werden müsse, zeigte sich der Mann laut Polizeimitteilung provokant und ließ sich von seinem Plan das Gespräch aufzuzeichnen nicht abbringen.

Smartphone fällt zu Boden

Der Beamte ahndete das als Straftat und forderte die Herausgabe des Handys, was der Tatverdächtige ignoriert haben soll. Der Beamte nutzt, wie auf dem Video zu sehen, einen unaufmerksamen Moment um das Smartphone aus der Hand seines Gegenübers zu reißen. Dabei fiel es auf den Boden. Daraufhin schubst zunächst der 31-Jährige den Beamten, im Anschluss der Beamte zurück. Der Mann soll dann den Beamten zurückgedrängt haben, als er das Smartphone aufheben wollte und sich mit seinen Fuß auf sein eigenes Smartphone gestellt haben, um die Beschlagnahme durch die Polizei zu verhindern.

Sie können die offizielle Stellungnahme zu dem von Ihnen angesprochenen Sachverhalt aus der folgenden Pressemeldung entnehmen: https://t.co/8huZ5lv3vr — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) December 3, 2020

Mann wittert rassistisch motivierte Gründe

Die Polizei fesselte den Mann mithilfe hinzugerufener Beamter und setzte ihn in den Streifenwagen. Auf der Wache wurden seine Personalien festgestellt und sein Smartphone beschlagnahmt. Auch hier soll er wenig kooperativ gewesen sein. „Er unterstellte stets den Vorwurf, dass die Polizei nur aus rassistisch motivierten Gründen gehandelt habe, da er einen Migrationshintergrund hat. Ein vernünftiges Gespräch war mit dem 31-Jährigen zu keinem Zeitpunkt möglich“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Gegen den Mann wird nun wegen dem vorangegangenen Umweltdelikt, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und wegen Beleidigung ermittelt.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Auch die von dem Mann veröffentlichten Videoaufzeichnungen werden auf die Rechtmäßigkeit der Videoaufzeichnungen geprüft, da eine Überwachung des öffentlichen Umfeldes im Regelfall nicht zulässig ist.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Spaziergängerin mit Hund, die Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung oder dem Widerstand geben können, sich unter der 0201/829-0 zu melden. (ms)