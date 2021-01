Essen: Polizei kriegt brisanten Corona-Tipp – er führte zu Großeinsatz mitten in der Stadt

Essen. Polizei-Großeinsatz in Essen!

Es ist einer der Vorfälle, die in Corona-Zeiten sofort die Polizei auf den Plan rufen: Die Polizei Essen erhielt einen brisanten Corona-Tipp, daraufhin leitete sie einen Großeinsatz mitten in der Stadt ein.

Essen: Brisanter Corona-Tipp löst Polizei-Großeinsatz aus

Am Dienstag wurden Polizei und Ordnungsamt über schwere Corona-Verstöße in der Kruppstraße in Essen infomiert. Es folgte ein Großeinsatz in einem dort angesiedelten Callcenter, bei der die Beamten große Missstände feststellten.

Die Mitarbeiter hätten weder Masken getragen noch einen festen Arbeitsplatz gehabt und kaum Abstände eingehalten. Auch die Lüftungsmöglichkeiten seien gering gewesen. Homeoffice hätte der Arbeitgeber ebenfalls kaum angeboten, erfuhr das „Radio Essen“ von der Stadt Essen.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Essen: Möglicherweise Verstoß gegen die Quarantäne-Pflicht

Da die festgestellten Verstöße allerdings die Corona-Arbeitsschutzverordnung und nicht die Coronaschutzverordnung betreffen, ist nicht die Stadt Essen sondern die Bezirksregierung zuständig. Anders ist es hingegen bei einem Verstoß gegen die Quarantäne-Pflicht, welche dort ebenfalls nicht eingehalten worden sein sollte.

---------------------

---------------------

Eine Untersuchung ergab aber, dass niemand aus Essen gegen die Quarantäne-Pflicht verstoßen hatte. Ob unter den Mitarbeitern jedoch Quarantänebrecher aus anderen Städten waren, muss die Stadt Essen erst bei den jeweiligen Gesundheitsämtern der anderen Städte ermitteln.

Das Callcenter wies die Vorwürfe gegenüber Radio Essen indes zurück. Nachdem der Betrieb nach Bekanntwerden der Verstöße eingestellt worden war, konnte das Callcenter die Arbeit unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen am Mittwoch wieder aufnehmen. Mehr Infos zu dem Vorfall liest du bei „Radio Essen“. (nk)