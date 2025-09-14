Polizei in Essen warnt Bürger – es lauert Gefahr an der Tür

Aufgrund eines erschreckenden Vorfalls am Freitagnachmittag (12. September) wendet sich die Polizei Essen mit einer dringenden Warnung an alle Bürger. Die Beamten warnen davor, dass man niemanden in die Wohnung lassen sollte, den man nicht kennt – es könnte ein Trickbetrüger sein.

Der Vorfall ereignete sich an der Straße „Im Neerfeld“ in Essen-Frintrop. Um 14.25 Uhr klingelte es an der Tür der Wohnung eines 87-Jährigen. Als der Rentner die Tür öffnete, stand davor ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Er bat den älteren Herren darum, den Wasserhahn im Badezimmer zu betätigen.

Essen: Nachbar erlitt leichte Verletzungen

Der Senior ließ den Unbekannten in seine Wohnung und kam der Bitte nach. Als er sich im Badezimmer befand, wurde er jedoch misstrauisch – der Unbekannte begann nämlich plötzlich, sich in der Wohnung des Mannes umzusehen. Der Rentner stellte den Fremden zur Rede, und es kam zu einem Streit.

+++ 100-Millionen-Jackpot nicht geknackt – Lotto-Spieler aus NRW sahnt trotzdem richtig ab +++

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Auseinandersetzung. Aus Sorge um seinen Nachbarn klopfte der 66-jährige Mann aus Essen deshalb an die angelehnte Tür. In diesem Moment stürmte der angebliche Wasserwerker aus der Wohnung und stieß den Nachbarn zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht. Der Unbekannte flüchtete laut Zeugenaussagen in einem weißen Transporter.

+++ Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt postwendend zurück: „Mehr als enttäuscht“ +++

Polizei sucht jetzt nach dem Tatverdächtigen

Die Polizei Essen hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Tatverdächtigen. Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 Meter groß sein und wird auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt. Zu dem Tatzeitpunkt hatte er kurze, nach hinten gekämmte, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung sowie eine Cap. Wer Informationen zu diesem Mann hat, soll sich umgehend bei der Polizei Essen melden. Diese ist telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de erreichbar.

Die Polizei Essen spricht angesichts dieses dramatischen Betrugsversuchs eine klare Warnung aus: Niemals sollte man Unbekannte in die Wohnung oder ins Haus lassen. Ein Handwerker, den man nicht selbst beauftragt hat, sollte in der Regel vorab von der Hausverwaltung angekündigt worden sein. Bei Zweifeln sollte man die Hausverwaltung direkt kontaktieren.

Mehr Themen:

Falls sich jemand als Mitarbeiter eines Betriebs vorstellt, sollte man ihn auffordern, den Dienstausweis vorzuzeigen. Bei Unsicherheiten empfiehlt die Polizei Essen, den Betrieb telefonisch zu kontaktieren. Dabei sollte man immer die Telefonnummer selbst heraussuchen – und sich nicht auf die Nummer verlassen, die der Unbekannte angibt. Wenn einem die Situation verdächtig vorkommt, soll man nicht zögern, die Polizei über die Notrufnummer zu kontaktieren.