Essen: 17-Jährige schmeißt Corona-Party – ihre Ausrede macht sprachlos

In Essen feierte eine 17-Jährige mit 50 Gästen eine Corona-Party. (Symbolbild)

Essen. Bei dieser Geschichte aus Essen ist einfach nur Kopfschütteln angesagt. Eine 17-Jährige schmiss am Samstag eine Corona-Party – trotz Verbot. Ihre Ausrede macht einfach nur sprachlos.

Essen: 50 Personen feiern rauschende Party

Mehrere Ruhestörungen gingen am Samstag kurz vor Mitternacht bei der Polizei Essen ein. Die Beamten rückten daraufhin zur Gerhard-Stötzel-Straße aus. Für die Feiermeute schien wohl Silvester 2019 zu sein – als es noch kein Corona in Deutschland gab.

Anwohner berichteten, dass vor Ort 50 Jugendliche in einem Mehrfamilienhaus und auf der Straße in Essen feiern. Außerdem zündeten sie Böller an. Und das während der Pandemie, wo sich aktuell maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen!

Die Polizei Essen beendete die wilde Sause. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Als die ersten Einsatzfahrzeuge aus Essen vor Ort eintragen, hauten etwa 20 Personen in unterschiedliche Richtungen ab. Als die Beamten das Haus betraten, fanden sie im Dachgeschoss des Hauses eine laute Party vor.

-----------

Diese Corona-Verordnungen gelten ab 1. Dezember in NRW:

Im öffentlichen Raum dürfen nur noch Menschen aus zwei Haushalte zusammenkommen

Insgesamt nicht mehr als fünf Personen (Kinder ausgenommen)

Maskenpflicht erweitert – überall da, wo kein Abstand von 1,5 Metern gehalten werden kann

Maskenpflicht z.B. vor Geschäften, auf Parkplätzen und in geschlossenen öffentlichen Räumen

Kundenbeschränkung im Einzelhandel

Geschäfte unter 800 Quadratmeter: 1 Person pro 10 Quadratmeter

Geschäfte über 800 Quadratmeter: 1 Person pro 20 Quadratmeter

Ab 23. Dezember bis 1. Januar dürfen Familien mit bis zu zehn Menschen treffen (ausgenommen Kinder)

Silvester-Feuerwerke auf vielbelebten Plätzen sollen von den Gemeinden verboten werden

Skilifte in NRW bleiben geschlossen

-----------

Sowohl vor dem Haus, als auch in dem Hausflur und der Wohnung konnten mehrere Feierwütige angetroffen werden, die heiter Party machten und Alkohol konsumierten, ohne den erforderlichen Abstand einzuhalten oder eine Maske zu tragen.

----------

Mehr News aus Essen:

----------

Gastgeberin der illegalen Feier war eine 17-Jährige. Sie sagte der Polizei Essen, dass sie nur wenige Freunde zu der Party eingeladen habe. „Der Rest hätte sich im Laufe des Abends so ergeben“, so die Polizei.

+++ Essen: Kultdisco Mupa schließt für immer – Partygäste trauern! „Du warst für mich damals die Welt“ +++

Mit der Feier war dann Schluss. Die Polizei Essen löste die Feier auf und fertigte mehrere Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung an. (ldi)