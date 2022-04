Essen: Person von U-Bahn erfasst! Unfall sorgt für Stau auf A40

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Dramatischer Unfall in Essen! Am Rand der Autobahn wurde am Karfreitag eine Person von einer U-Bahn erfasst.

Der Einsatz in Essen-Holsterhausen sorgte für Stau auf der A40. Zeitweise war in Fahrtrichtung Duisburg nur eine Spur befahrbar.

Essen: Feuerwehreinsatz an U-Bahnhaltestelle

Gegen 19.23 Uhr ereignete sich der Vorfall im Bereich der U-Bahnhaltestelle Savignystraße/ETEC in Essen.

Wie die Polizei am Abend gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurde eine Person von einer U-Bahn erfasst. Der U-Bahnverkehr auf der Linie U18 zwischen Mülheim und Essen wurde unterbrochen.

Das ist die Stadt Essen:

Geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

Seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

War 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

In Essen wurde am Freitag eine Person von einer U-Bahn erfasst. Foto: Justin Brosch

Essen: Verkehrsstörung auf A40 – Sperrung mittlerweile aufgehoben

Die Feuerwehr Essen war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Aufgrund des Einsatzes war auf der A40 in Richtung Duisburg zeitweise nur eine Spur frei.

Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben – der Stau sollte sich daher sukzessive auflösen. Zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Polizei Essen keine Angaben gemacht. (jdo)