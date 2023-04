Essen: Neues Partykonzept kommt in die Stadt – doch DAS ist streng verboten

Feiern bis in den Morgengrauen und dann den Kater ausschlafen – das kommt für Mütter selten in Frage. Immerhin steht das Kind früh morgens schon auf der Matte und will ernährt, unterhalten und umsorgt werden. War es das also mit dem Partyleben?

Anna Schumacher (27) und Andrea Rücker (35) sind Mamas von jeweils zwei kleinen Kindern und haben sich ein Party-Konzept überlegt, das beide Lebensstile miteinander vereint. Schon bald steigt auch die erste Feier dieser Art in Essen. Im Interview mit DER WESTEN haben die beiden Frauen verraten, was ihre Events von anderen unterscheidet und wie es dazu gekommen ist.

Essen: Partyreihe für Mütter – DAS steckt dahinter

„Mama geht tanzen“ – so heißt das Event der beiden Freundinnen. Die Besonderheit der Partyreihe ist, dass die Veranstaltungen nur von 20 bis 23 Uhr andauern. So kann man feiern, tanzen und am nächsten Morgen wieder fit sein für Kinder, Haushalt und Arbeit. Denn die Gründerinnen gehen beide auch noch arbeiten. Anna ist Sozialarbeiterin und Andrea Bauingenieurin.

„Mama geht tanzen“ kommt nach Essen. Gründerinnen Anna Schumacher und Andrea Brücker werden auch dabei sein. Foto: privat

Zustande gekommen ist die Idee bei einem gemeinsamen Pärchenabend im November 2022: „Als wir so gequatscht haben, haben wir festgestellt, dass wir einfach super gerne mal wieder feiern gehen würden. Vor den Kindern haben wir das regelmäßig gemacht. Wir mussten aber feststellen, dass vor 1 Uhr in den meisten Clubs noch nicht wirklich was los ist, aber alles darüber hinaus nicht mit unserem Familienalltag vereinbar ist. Das wollten wir ändern“, erklärt Anna.

Die beiden Frauen aus Wuppertal machten schnell Nägel mit Köpfen und nach wenigen Wochen war die erste Party schon organisiert. „Bei der ersten Party haben wir gesagt, ‚es wäre so geil, wenn 100 Leute kommen.‘ Und dann waren im Endeffekt 260 von möglichen 300 Leuten da.“ Während die Väter zuhause den Babysitter spielten, tanzten sich die beiden Frauen endlich mal wieder die Füße wund. Denn Anna Schuhmacher und Andrea Brücker sind Veranstalterinnen und Gäste zugleich – immerhin wollen die zwei Mütter auch etwas davon haben.

„Mama geht tanzen“ erfährt großen Zuspruch

In Kürze stand auch schon die nächste Feier auf den Beinen. „Bei der zweiten Veranstaltung waren wir so naiv und haben die Karten in den Vorverkauf gegeben. Innerhalb von 48 Stunden war alles ausverkauft“, berichtet das Mütter-Duo. Von solch einer Resonanz und einem Erfolg waren beide ganz überrumpelt. Der Ablauf ist eigentlich wie bei jeder anderen Party auch. Es gibt alkoholische und nicht-alkoholische Drinks, eine große Tanzfläche und ein DJ spielt Musik aus verschiedenen Genres: 80er, 90er, Rock, Pop, Reggae, Dancehall.

Eine Musikrichtung ist allerdings tabu. „Es tut mir leid, aber es ist mein absoluter Alptraum. Ich ertrage Schlager einfach nicht“, wird die Sozialarbeiterin deutlich. Das Publikum sei zuletzt von Ende 20 bis Mitte 40 gewesen und die Veranstaltung sei wie eine „Party mit vielen Freundinnen“ zu verstehen. Dass das Konzept für Mütter konzipiert wurde, würde jedoch nicht bedeuten, dass nicht auch Frauen ohne Kinder oder auch Männer willkommen wären.

Und was in Wuppertal funktioniert, muss doch auch in Essen laufen, dachten sich die beiden Frauen. Mit dem Hotel Shanghai (Steeler Straße 33) war auch schnell der perfekte Club gefunden. Am Samstag, 6. Mai, steigt die erste Feier und am 17. Juni soll es dann die nächste „Mama geht tanzen“-Party in Essen geben. Eintritt kostet 10 Euro inklusive eines kleinen Begrüßungsgetränks. Doch wer jetzt Lust bekommen hat, für den gibt es schlechte Nachrichten: denn beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Doch Anna Schumacher und Andrea Brücker haben versprochen, dass sie noch weitere „Mama geht tanzen“-Events planen – aber erstmal wollen sie nun selber wieder abzappeln.