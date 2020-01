Der Grugapark in Essen leuchtet wieder. Vom 1. Februar bis 10. März 2019 findet wieder das Parkleuchten statt. Wir haben für dich die ersten Impressionen gesammelt.

Essen: Parkleuchten in der Gruga startet – DAS sind die Neuheiten

Essen. Die Tage werden langsam wieder länger. Das Licht kehrt am Nachmittag zurück. Und nicht nur das Tageslicht erleuchtet Essen im Februar. Mit Beginn des neuen Monats werden auch wieder ganz viele bunte andere Illuminationen entfacht: Das „Parkleuchten“ in der Gruga in Essen startet und die Fans warten schon sehnsüchtig auf die Eröffnung.

Essen: Parkleuchten startet im Grugapark – und die Fans rasten aus

Am Samstag (1. Februar) geht es endlich los. Zum elften Mal sorgt das Parkleuchten wieder für eine mystische Stimmung beim abendlichen Winterspaziergang. Fünf Wochen lang können sich Besucher auf Kunstinstallationen und Illusionen zum Mitmachen freuen. Rund 30 verschiedene Lichtszenarien hat die Crew von „World of lights“ in die Parklandschaft gebaut.

Ein Bild vom Parkleuchten 2018 im Grugapark Essen. (Archivbild) Foto: Daniel Sobolewski / DER WESTEN

So triffst du als Besucher etwa auf 80 Pinguine auf der Kranichwiese, auch ein Palmen-Hain säumt den Staudenhang am Lindenrondell, Pusteblumen-Regenschirme und nostalgische XXL-Glühbirnen sollen zudem zu sehen sein.

Art Director Wolfgang Flammersfeld hat zudem neue Video-Installationen entworfen. Diese kannst du zum Beispiel im Musikpavillon bewundern.

-------------------------------------

Mehr zum Parkleuchten:

Parkleuchten 2019: Größer, gruseliger und wieder wunderschön – Wir haben die ersten Bilder aus dem Grugapark Essen

Parkleuchten vorbei - aber hier kannst du im Pott sonst noch traumhafte Lichtinstallationen sehen

Parkleuchten im Grugapark Essen: Dieses Jahr wird es gruselig

Mehr Themen:

Coronavirus in Deutschland: Nächster Fall in Deutschland ++ WHO ruft Gesundheitsnotstand aus

Aldi und Lidl: Krasse Änderung – DARAUF musst du dich nun an der Discounter-Kasse einstellen

DHL mit krasser Neuerung: So kommst du demnächst schneller an dein Paket

-------------------------------------

Klassiker sind auch wieder dabei

Samstag wird es außerdem noch Kleinkunst-Vorstellungen geben, kündigt die Gruga im Voraus an. Und: „Die Lichtobjekte haben nahezu allesamt ihren ersten Auftritt vor dem Essener Publikum – bis auf zwei bis drei der beliebtesten „Klassiker“, heißt es in der Ankündigung. So ist auch wieder die Phosphor-Wand dabei, auf der du bunte Schatten kreieren kannst.

Der Grugapark erstrahlt ab heute in bunten Farben. Wir zeigen vorab die Fotos von der Probe. Foto: Funke Foto Services

„Parkleuchten“ findet wieder bis zum 12. März jeden Abend im Grugapark statt. Foto: Funke Foto Services

Mit eindrucksvollen Lichtinstallationen... Foto: Funke Foto Services

...erstrahlt der Park in bunten Farben. Jeweils am Samstag gibt's dazu noch eine Kleinkunstvorführung. Foto: Funke Foto Services

Richtige Kunstwerke sind dabei. Foto: Funke Foto Services



Täglich ab Einbruch der Dämmerung sind die Kunstwerke zu sehen. Foto: Funke Foto Services

Die Natur wird selbst zu Kunstwerken. Montag bis Donnerstag und Sonntag wird das Licht um 21 Uhr abgeschaltet. Freitag und Samstag bleibt es bis 22 Uhr an. Foto: Funke Foto Services

Ein spektakulärer Newcomer der Illumination ist der „Würfel-Walzer“ in der Dahlienarena. Foto: Funke Foto Services

Traumhaftes Licht erstrahlt den Grugapark bis März. Foto: Funke Foto Services

Das richtige Licht bringt den Grugapark zur Geltung. Foto: Funke Foto Services



Wunderschön sieht es aus. Foto: Funke Foto Services

Ein wenig verrückt darf es aber auch sein. Der Eintritt kostet ab 16 Uhr 5 Euro, samstags 6 Euro wegen des Zusatzprogramms. Foto: Funke Foto Services



Ein weiteres Highlight dürfte der 15. Februar werden. Sollten Verliebte also den Valentinstag an diesem Samstag nachholen wollen, können sie sich auf „Parkleuchten extreme“ freuen. Denn dann wirst du an der „Nacht der Lichter“ bis Mitternacht durch die unzähligen Lichter beim Parkleuchten spazieren können.

Auch neu: In diesem Jahr wird es kostenlose Führungen durch die Attraktion geben. 90 Minuten lang werden Besucher von Volunteers über die Lichtkunst aufgeklärt.

Und die Fans freuen sich schon. Auf der Facebook-Seite der Gruga verlinken sie fleißig ihre Freunde und schreiben:

„Immer wieder toll“

„Ich freue mich schon“

„Immer wieder schön,ist schon eingeplant“

„Wir sind dabeiiiiii“

„Wann gehen wir?“



Doch andere Nutzer sind auch skeptisch, fragen, ob es eine „Schönwettergarantie“ gibt. „Hoffentlich macht das Wetter mit“, schreibt auch eine andere Nutzerin. Eine weitere Nutzerin weist darauf hin, dass die Parkplatzsituation für die Nachtschicht-Dienste am Uniklinikum wieder angespannter werden könnte. Mehr zur Anfahrt und den Parkmöglichkeiten und alle anderen Infos findest du hier auf der Seite des Grugaparks.

Ab dem 1. Februar ist wieder Parkleuchten im Grugapark Essen. (Archivbild) Foto: imago/Jochen Tack

Parkleuchten:

Wann? vom 1. Februar (Samstag) bis zum 8. März (Sonntag)

vom 1. Februar (Samstag) bis zum 8. März (Sonntag) Wo? Grugapark Essen, Virchowstraße 167a 45147 Essen

Grugapark Essen, Virchowstraße 167a 45147 Essen Öffnungszeiten: täglich ab Einbruch der Dunkelheit, Montag bis Donnerstag bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, an Rosenmontag öffnet der Park erst um 16 Uhr

täglich ab Einbruch der Dunkelheit, Montag bis Donnerstag bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, an Rosenmontag öffnet der Park erst um 16 Uhr Kosten: Es gibt Sondereintritt ab 16 Uhr, Erwachsene zahlen dann 6 Euro (Samstags 7 Euro) und Kinder (6 bis 15 Jahre 2,50 Euro, freier Eintritt mit Grugapark-Jahreskarte

Es gibt Sondereintritt ab 16 Uhr, Erwachsene zahlen dann 6 Euro (Samstags 7 Euro) und Kinder (6 bis 15 Jahre 2,50 Euro, freier Eintritt mit Grugapark-Jahreskarte kostenlose Führungen: Montag, Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang

(js)