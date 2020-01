Essen: Pärchen mit dreister Aktion im Kiosk – doch der Verkäufer filmt heimlich mit!

Essen. Da hat da Betrüger-Pärchen die Rechnung wohl ohne den Kiosk-Besitzer gemacht...

Bereits am 8. Oktober 2019 wollten die Frau und der Mann in einem Kiosk in Essen den Kiosk-Besitzer übers Ohr hauen. Doch der ahnte den Schwindel bereits und hielt mit der Handy-Kamera drauf.

Seine heimlich gefilmten Aufnahmen könnten die Täter nun überführen.

Essen: Pärchen versucht Kiosk-Betreiber zu betrügen

Im Stadtteil Essen-Horst versuchten die beiden Unbekannten mit einem gefälschten 100-Euro-Schein zu bezahlen. Für eine Packung Zigaretten und eine Flasche Bier reichten sie dem Verkäufer die falsche Banknote. Der wurde darauf stutzig, bemerkte die Fälschung direkt.

Auf frischer Tat ertappt, verließ das Pärchen den Laden und ließ die 100-Euro-Blüte zurück.

Polizei sucht mit diesen Fotos!

Die Frau und der Mann wollten Bier und Zigaretten kaufen. Foto: Polizei

Sie rechnet wohl nicht damit, dass sie gefilmt werden. Foto: Polizei



Mit Bilder sucht die Polizei nun nach den beiden. Erkennst du eine der Person wieder und kannst Angaben machen? Dann wende dich unter 0201/829 0 an die Polizei Essen. (mb)