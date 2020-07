Essen: Paar geht im Stadtgarten mit Hunden Gassi – plötzlich artet die Situation aus

Eine Gassi-Runde mit den Hunden endete für ein Paar in Essen ziemlich unschön. (Symbolbild)

Essen. Eine entspannte Gassi-Runde mit den Hunden – das war alles, was ein Paar (31 und 26) am Mittwoch im Stadtgarten in Essen vorhatte.

Doch aus dem Mittagsspaziergang wurde nichts. Denn gegen 12 Uhr trafen sie dort auf einen 51-jährigen Mann aus Essen – der die Situation durch unschönes Verhalten völlig eskalieren ließ.

Essen: Mann bedrängt Pärchen beim Hundespaziergang

Angeblich habe er die Hunde des Paares lediglich streicheln wollen. Doch anstatt höflich nachzufragen, habe er das Paar aufdringlich bedrängt und entgegen ihrer Bitten versucht, nach den Vierbeinern zu greifen.

Als er bei dem Hund des Mannes keinen Erfolg hatte, verfolgte der 51-Jährige stattdessen dessen Partnerin. Der junge Mann ging dazwischen, wurde von dem unbekannten Unruhestifter daraufhin allerdings körperlich angegriffen.

Zum Glück bemerkten andere Parkbesucher die Auseinandersetzung. Sie schritten sofort ein und alarmierten die Polizei. Doch die Beamten hatten es mit dem 51-Jährigen nicht viel einfacher als die Spaziergänger.

Auch bei der Polizei macht der Mann Ärger

Denn auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Essener uneinsichtig und sehr aggressiv. Die Entscheidung der Polizei: Der 51-Jährige soll einige Stunden zur Beruhigung in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

Doch selbst auf der Fahrt dorthin versuchte der Mann noch, trotz angelegter Handfesseln, aus dem Streifenwagen zu flüchten. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (at)