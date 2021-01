Essen: Anwohner laufen über Straße – als sie diese Schmierereien sehen, wird ihnen schlecht

Unschöner Anblick im Ostviertel in Essen! Ermittler befassen sich mit Schmierereien an Hauswänden.

Essen. Unschöner Anblick im Ostviertel in Essen!

Was die Anwohner in einigen Straßen des Ostviertels in Essen am Montagmorgen zu Gesicht bekamen, beschäftigt nun spezialisierte Ermittler der Kriminalpolizei.

Essen: Hakenkreuze an Fassaden im Ostviertel gemalt

Mit roter Farbe wurden Hakenkreuze und andere Symbole auf Fassaden in der Söllingerstraße sowie der Immestraße und der Brüningstraße gemalt. Andere Künstler haben einzelne Hakenkreuze bereits mit hellblauer Farbe durchgestrichen und den Appell „Love & Peace“ "(= „Liebe & Frieden“) darunter gesetzt.

Einige Hakenkreuze wurden bereits von anderen Künstlern übermalt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie noch unbekannten Täter in der Nacht auf Montag ab 1.30 Uhr im Ostviertel unterwegs waren.

Einige Zeugen sollen die Personen gegen 2.47 Uhr bei ihrer Tat beobachten haben.

Schmiererein beschäftigen Kripo und Staatsschutz

Jetzt ermitteln Spezialisten der Kripo in dem Fall, die bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit zahlreichen Sprayern gemacht haben und den damaligen Geschädigten die Möglichkeit auf Schadensersatzzahlungen verschaffte.

Auch der polizeiliche Staatsschutz arbeitet an der Identifizierung der noch unbekannten Tatverdächtigen. Wer etwas diesbezüglich beobachtet hat oder etwas über die Täter und deren Aufenthaltsort weiß, kann sich unter der 0201-8290 bei der Polizei Essen melden. (at)