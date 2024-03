Essen Original holt Mega-Star auf die Bühne – er ist international bekannt

Festival-Fans aus dem Ruhrgebiet, aufgepasst: Essen Original findet auch 2024 statt. Und ein echter Mega-Star wird dabei auf der Bühne stehen.

Gute Nachricht für Festival-Fans! Vom 10. bis zum 12. Mai 2024 steigt das Stadt Fest Essen Original. Und auch ein ehemaliger ESC-Teilnehmer wird dann auf der Bühne stehen. Er ist international bekannt.

+++Essen: Anwohnerin macht mysteriöse Entdeckung – sie spricht sofort eine Warnung aus+++

Essen Original präsentiert internationalen Mega-Star

Die Rede ist von Malik Harris. Der 26-jährige, der als erster deutscher Künstler 2020 eine Woche lang auf einem Billboard am New Yorker Times Square zu sehen war, bringt am Samstag, 11. Mai, zu seinem Auftritt unter anderem seinen Top-Ten-Hit und Eurovision Song Contest-Titel „Rockstars“ sowie die letzte Single „Dreamer“ mit, wie die Essen Marketing GmbH in einer Pressemitteilung schreibt.

Mehr News aus der Stadt: Hund in Essen eiskalt von Herrchen zurückgelassen – wenig später folgt das böse Erwachen

Harris hätte eigentlich bereits im vergangenen Jahr bei Essen Original auftreten sollen, musste den Auftritt aber aufgrund einer TV-Verpflichtung verschieben (wir berichteten). „Wir freuen uns, dass Malik Harris dieses Jahr seinen ausgefallenen Auftritt nachholt. Der Künstler ist sehr gefragt und läuft in vielen Radiostationen rauf und runter. Und wir sind fest überzeugt, dass er mit seiner Band ein tolles Konzert spielen wird!“, betont Richard Röhrhoff, Geschäftsführer der EMG – Essen Marketing GmbH , die das Stadtfest Essen Original veranstaltet.

Mehr News und Themen haben wir hier für dich zusammengefasst:

Essen Original: Auch sie treten bei Festival auf

Eingerahmt wird der Auftritt des ESC-Teilnehmers vom X-Faktor-Gewinner 2011 David Pfeffer und „Kuult“. Chris Werner, Christian de Crau und Andreas Köckerbauer feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und präsentieren dem Essen Original-Publikum Songs ihres aktuellen Albums „Riesig stark“.