Essen: Orangerie im Grugapark vor dem Aus? Betreiber denkt über Abriss nach

Die Orangerie im Grugapark ist in die Jahre gekommen.

Essen. Der Grugapark in Essen ist neben dem Baldeneysee eines der Top-Ausflugsziele der Stadt. Vor allem das alljährliche Parkleuchten lockt Tausende Besucher in den Park. Nun soll es umfassende Änderungen geben – und davon betroffen soll auch das Restaurant „Orangerie“ sein.

Die „Orangerie“ im Grugapark in Essen ist in die Jahre gekommen, das Gebäude aus den 80er Jahren ist marode. Deswegen denkt der Betreiber Grün und Gruga über eine Modernisierung nach.

Grugapark in Essen: Drastische Veränderungen geplant

Auch ein Abriss und Neubau steht im Raum der Möglichkeiten.

„Zur Orangerie – ob Neubau oder Sanierung und Umbau - können wir derzeit nicht mehr sagen. Ende des Jahres haben wir dann genauere Pläne und Zahlen vorliegen und wissen, wie es an dem Standort Orangerie weitergehen kann“, sagt Sprecherin Christina Waimann von Grün und Gruga.

Bis Ende des Jahres solle ein Gutachten vorliegen, das die Kosten für die jeweiligen Varianten vorlegen kann. Eines ist aber klar: Günstig wird keine Möglichkeit.

Wassergarten bekommt neuen Pächter

Doch bereits dieses Jahr tut sich etwas im Grugapark: der beliebte Wassergarten am Haupteingang des Grugaparks bekommt einen neuen Pächter. „Da das Kulturforum in Steele saniert wird, wird der dortige Pächter in diesem Jahr und eventuell. im nächsten Jahr den Wassergarten übernehmen“, sagt Waimann dazu.

Der Wassergarten im Grugapark in Essen bekommt einen neuen Pächter. Foto: Funke Foto Services

Man setze Hoffnungen in den neuen Pächter, dass dem Wassergarten wieder zu altem Glanz verholfen wird. Denn in den letzten Jahren ist der Biergarten eher etwas heruntergekommen als das Attribut wunderschön zu verdienen.

Wie es mit dem Grugapark weitergeht, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. (fb)