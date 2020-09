Essen: Oldtimer geklaut! HIER taucht er plötzlich wieder auf

Foto: Rita Eggstein +++(c) dpa

Essen. In Essen wurde einem 78-jährigen Mann sein Oldtimer gestohlen. Doch kurz darauf findet er den Wagen schon wieder – an einem unerwarteten Ort.

Essen: Mercedes-Oldtimer geklaut

Am Samstag meldete der 78-jährige Besitzer in Essen-Bredeney den Diebstahl seines grauen Mercedes SL Oldtimer bei der Polizei. Er war in einer Tiefgarage untergebracht und von dort verschwunden.

Doch da der Mann eine Tracking-App in dem Wagen installiert hatte, bekam er sein Schmuckstück überraschend schnell zurück.

Essen: Oldtimer taucht HIER wieder auf

Denn per Tracking-App und GPS konnte der Rentner den Mercedes tatsächlich orten – und zwar in den Niederlanden.

Durch eine länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen der Essener Polizei und niederländischen Einsatzkräften vor Ort, konnte das Auto noch am selben Tag in Brunssum (Niederlande) sichergestellt werden.

Der Mann aus Essen hat seinen Oldtimer wieder – und das Kriminalkommissariat Essen ermittelt.