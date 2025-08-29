OB Thomas Kufen verrät ÖPNV-Pläne für Essen – „Da müssen wir besser werden“

Er tritt erneut an: Thomas Kufen (CDU) möchte auch nach der Kommunalwahl im September der Oberbürgermeister von Essen bleiben. Gegenüber DER WESTEN hat der 52-Jährige verraten, was sich beim ÖPNV in der Ruhrpott-Stadt ändern soll.

Es ist eines der größten Projekte, welche die Stadt Essen derzeit angeht: die Citybahn. Im Laufe des Jahres 2026 sollen die ersten Bahnen rollen, so lautet das offizielle Versprechen. „Wir sind eine der wenigen Städte, die wieder Straßenbahnschienen legt, weil ich an das Thema ÖPNV glaube. Ich bin für einen guten Mix der einzelnen Verkehrsträger – damit man auch umsteigen kann vom Auto auf den ÖPNV oder auch mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen kann“, betont Kufen.

Kufen will besseren ÖPNV für Essen

Anfang 2024 starteten die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt der Citybahn. Sie ist auf einer über fünf Kilometer langen oberirdischen Straßenbahnstrecke zwischen den Haltestellen „Bocholder Straße“, „Bergmühle“ und „Betriebshof Stadtmitte“ geplant.

„Wir sind noch nicht da, wo wir hinmüssen. Aber ich will nicht einfach stehen bleiben, sondern meinen Beitrag auch in den nächsten fünf Jahren dazu leisten, dass wir diesen Weg weiter gehen“, erklärt der amtierende Oberbürgermeister.

Hier krankt der ÖPNV in Essen

Beim Thema ÖPNV ist in Essen allerdings noch Luft nach oben – vor allem zu den Randzeiten. So fahren die Straßenbahnen in der Stadt unter der Woche nach 0 Uhr nicht mehr, Nachtbusse nur noch jede halbe bis ganze Stunde und dann auch nicht die ganze Nacht durch. „Ich glaube, dass tagsüber alles stimmt, aber in den Randzeiten sind wir nicht gut aufgestellt. Und da müssen wir besser werden“, betont Kufen.

Der CDU-Politiker will sich dabei auch Digitalisierung zu Nutze machen. „Man kann heutzutage auswerten, wo sich die Menschen bewegen. Und darauf müssen wir stärker, in den Randzeiten, unsere Mobilität abstellen. Es muss auch nicht immer der große Bus fahren. Manchmal reicht ja auch ein kleiner Bus. Aber ob großer Bus oder kleiner Bus, es wird immer ein Fahrer gebraucht.“

„Es wird immer schwieriger Personal zu bekommen“

Doch wie so viele Verkehrsbetriebe hat auch die Ruhrbahn mit Personalproblemen zu kämpfen. „Die Ruhrbahn erhält mittlerweile einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt von 105 Millionen Euro – so viel wie noch nie. Das ist kontinuierlich gewachsen“, erklärt Kufen.

Auch Personalkosten seien gestiegen. Dabei sei es immer schwieriger geworden, Personal zu finden. Deshalb benötige es nach Ansicht des Essener OB’s mehr Koopertationen.

Schon bald eine Kooperation mit der Bogestra?

Durch mehr Kooperationen der einzelnen Verkehrsbetriebe untereinander, seien die Unternehmen „viel flexibler“ – so können auch die Spitzen abgedeckt werden, wenn es kurzfristig zu Ausfällen käme. „Deshalb brauchen wir da einen besseren Auftritt mit einer größeren Einheit. Dafür würde ich mich einsetzen in der nächsten Wahlperiode. Die Zusammenarbeit mit der Bogestra liegt vor der Tür, das wäre der nächste Schritt“, kündigt Kufen an.