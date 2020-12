Essen: Oberärztin aus Uniklinik mit deutlichen Worten – „Ich habe Bauchschmerzen“

Essen. Sie steht an vorderster Corona-Front und behandelt haufenweise Patienten: Dr. Carola Holzner, Oberärztin und Notfallmedizinerin an der Uniklinik in Essen. Dabei hat sie es auch immer wieder mit Corona-Leugnern zu tun.

In der RTL-Sendung „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ von Günther Jauch hat die 35-Jährige am Sonntagabend noch mal erklärt, wie schwer Corona-Leugner es ihr machen und wie ernst die Situation in der Uniklinik Essen wirklich ist.

Essen: Oberärztin aus Uniklinik spricht Klartext über Corona

Dr. Carola Holzner möchte gerne Menschen helfen und stößt bei ihrer Arbeit deshalb ständig an ihre Grenzen. Neben den klassischen Notfällen haben es die Oberärztin und ihre Kollegen in Essen regelmäßig mit Corona-Patienten zu tun - auch mit schweren und tödlichen Ausgängen.

Und dennoch erlebt die 35-Jährige noch immer, dass es Menschen gibt, die nicht an Corona glauben. Die RTL-Sendung „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ von Günther Jauch zeigte den harten Alltag der Ärztin in der Uniklinik in Essen. So kam zum Beispiel eine junge Frau mit einem Mann ins Krankenhaus, die Corona-Symptome aufwies. Als die Ärztin fragte, ob die Frau am Empfang brechen müsse, erlitt die Patientin im nächsten Moment tatsächlich einen Brechreiz. Die Ärztin griff kurzerhand nach einem Karton. Bei einem anderen Patienten waren die Lunge stark beschädigt.

Im Gespräch mit Günther Jauch stellt Holzner schließlich klar: „Wir haben diese Patienten, wir behandeln diese Patienten, es ist nicht erfunden, wir legen junge Patienten auf die Intensivstation.“

Weil einige Corona jedoch immer noch leugnen, hatte sich „Doc Caro“ im Oktober in einem Facebook-Post Luft gemacht. Damals schrieb sie: „Ich bin sauer. 24 Stunden Notaufnahme, keinen Schlaf, fast stündlich Covid-Patienten.. ... Und es gibt immer noch Corona Leugner?..“ Dazu veröffentlichte sie auch eine stark mit dem Virus befallene Lunge. Dennoch erhielt die Ärztin Hunderte Nachrichten von genau solchen Menschen, die sie sogar anfeindeten. „Am Anfang war ich sauer, mittlerweile kann ich da nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, ich begreife nicht, wie man es immer noch leugnen kann, ganz ehrlich“, so die 35-Jährige.

„Ich habe Bauchschmerzen“

„Ich habe zwischendurch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich die Zahlen angucke, dass ich denke, ob wir das alles hinkriegen“, gibt die Ärztin zu. Denn aktuell seien 120 Corona-Patienten in der Essener Uniklinik stationiert, von denen 37 auf der Intensivstation und fünf auf der Überwachungsstation untergebracht seien. „Die Zahlen werden mehr“, stellt Holzner fest. Noch könne das Krankenhaus die Zahl der Intensivbetten zwar erhöhen, doch dafür sei auch weiteres Personal nötig.

---------------------------

Corona ist also mehr als präsent in der Essener Uniklinik, auch wenn das noch nicht Jeder glaubt. „Spätestens als die Diagnose dann kam: Sie haben sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, dann habe ich bei dem einen oder anderen doch Einsicht erfahren, der vielleicht vorher gar nicht davon ausgegangen ist, dass es das tatsächlich gibt“, berichtet Holzner.

Jauch erinnert, dass die Menschen den Ärzten, Pflegern und Rettungskräften im Frühling von ihren Balkonen aus „sauber“ applaudierten. Das habe sie zwar sehr gefreut, doch: „Wenn jetzt die Situation ist, dass man eher beschimpft wird, statt Applaus bekommt, dann ist das doch was, was man sich eigentlich nicht hat vorstellen können am Anfang des Jahres.“ Es bleibt also zu hoffen, dass die Menschen nicht erst selbst an Corona erkranken müssen, um an das Virus zu glauben.

