Brand-Anschlag auf schlafenden Obdachlosen in Essen! Polizei schnappt Verdächtigen

Erschreckender Vorfall in der Nacht auf Dienstag (23. September) in Essen. Kurz nach 2 Uhr ist ein Feuer an der Bushaltestelle „Burgruine“ an der Dumberger Straße gelegt worden – und zwar direkt unterhalb eines schlafenden Obdachlosen (61)!

Jemand hatte nach Angaben der Polizei Essen Unrat unterhalb einer Bank angezündet, auf der der Mann schlief. Zum Glück blieb der Mann unverletzt, weil er rechtzeitig wach wurde. Die Polizei Essen hat noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler sollten im Umfeld auf zahlreiche Spuren stoßen. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger geschnappt werden.

Essen: Brand-Anschlag auf Obdachlosen

Gegen 2.20 Uhr schreckte der 61-Jährige auf der Bank auf. Unter ihm war es durch das gelegte Feuer so heiß geworden, dass er unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Zu seinem Glück hatte das Feuer noch nicht auf seine Klamotten übergegriffen, sodass er unverletzt blieb.

Der 61-Jähriger alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten nicht nur fest, dass das Feuer direkt unter dem Kopf des Obdachlosen gelegt worden war. Im näheren Umfeld des Tatorts konnten die Ermittler zahlreiche Drohungen gegen das Opfer der Tat finden. So waren unter anderem Botschaften mit roter Schrift an die Haltestelle geschrieben worden.

Verdächtiger nach Anschlag auf Obdachlosen festgenommen

Eine Mordkommission bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Aufklärung des Falls. Dabei suchte man vor allem einen Unbekannten, mit dem der 61-Jährige eigenen Angaben zufolge an den Tagen vor der Tat Streit gehabt hatte. Ein Zeuge konnte schließlich einen Essener (31) mit den Hasskommentaren in Verbindung bringen, die im Bereich der Bushaltestelle niedergeschrieben worden waren.

„Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 31-Jährigen um den Unbekannten handelt, der zuvor Streit mit dem 61-jährigen Geschädigten hatte“, erklärte die Polizei Essen am Donnerstag (9. Oktober).

Die Beamten nahmen den Essener am Mittwoch fest und stellten dabei zahlreiche Beweismittelt sicher. Der 31-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft und muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.