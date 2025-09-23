Brand-Anschlag auf schlafenden Obdachlosen in Essen! Mordkommission ermittelt

Erschreckender Vorfall in der Nacht auf Dienstag (23. September) in Essen. Kurz nach 2 Uhr ist ein Feuer an der Bushaltestelle „Burgruine“ an der Dumberger Straße gelegt worden – und zwar direkt unterhalb eines schlafenden Obdachlosen (61)!

Ein oder mehrere Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei Essen Unrat unterhalb einer Bank angezündet, auf der der Mann schlief. Zum Glück blieb der Mann unverletzt, weil er rechtzeitig wach wurde. Die Polizei Essen hat noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler sollten im Umfeld auf zahlreiche Spuren stoßen.

Essen: Mordkommission ermittelt nach Brand-Anschlag auf Obdachlosen

Gegen 2.20 Uhr schreckte der 61-Jährige auf der Bank auf. Unter ihm war es durch das gelegte Feuer so heiß geworden, dass er unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Zu seinem Glück hatte das Feuer noch nicht auf seine Klamotten übergegriffen, sodass er unverletzt blieb.

Der 61-Jähriger alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten nicht nur fest, dass das Feuer direkt unter dem Kopf des Obdachlosen gelegt worden war. Im näheren Umfeld des Tatorts konnten die Ermittler zahlreiche Drohungen gegen das Opfer der Tat finden. So waren unter anderem Botschaften mit roter Schrift an die Haltestelle geschrieben worden.

Polizei Essen bittet um Hilfe

Jetzt bittet die Mordkommission um Hilfe aus der Bevölkerung. „Wenn Sie in der letzten Nacht im Umfeld der Haltestelle Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Personen haben, die für die Hasskommentare verantwortlich sein könnten, nehmen Sie bitte Kontakt zur Polizei Essen auf“, bittet ein Sprecher der Polizei Essen die Öffentlichkeit.

Du erreichst die Ermittler per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Nummer 0201/829-0.