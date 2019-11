Essen: O Pannenbaum Nr. 3? Dieser Baum auf dem Weihnachtsmarkt sorgt für Spott

Essen. Der Willy-Brandt-Platz in Essen und seine Weihnachtsbäume: eine niemals endende Story.

Vor wenigen Tagen sorgte ein Bild in einer Facebook-Gruppe aus Essen für Aufsehen: Ein dürrer, künstlicher Weihnachtsbaum ohne jede Nadel stand vor dem Platz am Eingang zur City.. „Dieses Jahr neue Erfindung von Tannenbäumen von Stadt Essen ... unglaublich“, schreibt der Fotograf dazu. Eine Welle aus Wut und Spott schwappte über die Kommentarspalte.

Essen Weihnachtsmarkt 2019: Neue Pannentanne für die City?

„Darf ich kotzen?“, „Armutszeugnis für Essen!“, „Traurig sowas“ oder „Wird immer schlimmer“: Der Tenor der Essener in der Facebook-Gruppe war recht eindeutig.

Gibt es nach der krummen Tanne von 2017 und dem künstlichen Ersatz von 2018 auf dem Essener Weihnachtsmarkt nun den Gräten-Baum?

Die Aufregung war etwas umsonst. Denn der dürre, nadellose Pinn stand nur kurzzeitig auf dem Willy-Brandt-Platz. Der LED-Baum war schon in den vergangenen Jahren an verschiedenen Orten in der Stadt platziert. Eine Begrüßung für Zugreisende zum Weihnachtsmarkt soll die Gräten-Tanne nicht darstellen.

Dieser Baum sorgte kurz für Aufsehen auf dem Willy-Brandt-Platz. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Der Kunstbaum ist zurück auf dem Weihnachtsmarkt Essen 2019

Stattdessen – oh du Fröhliche – wurde am Dienstag der Kunstbaum aufgestellt, der schon 2018 seinen Platz auf dem Willy-Brandt-Platz fand. Im vergangenen Jahr erfreute sich der vom Weihnachtsmarkt Essen als „Selfie-Star“ bezeichnete Baum ähnlicher Beliebtheit wie der in der Facebook-Gruppe gezeigte Magerbaum.

Er ersetzte den Pannenbaum Nr. 1.: 2017 stand eine schiefe, gerupfte Tanne vor dem Hauptbahnhof. Die war aber immerhin echt ...

Echte Bäume gibt es aber auch 2019. Auf dem Kennedy-Platz steht schon seit Mitte Oktober der erste Weihnachtsbaum und auch auf Kardinal-Hengsbach-Platz gibt es echtes Grün zu bewunden.