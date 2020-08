Essen: Tatortreiniger packt aus – „Blut bis an die Decke“

Tatortreiniger ist sicherlich kein Job für Menschen mit schwachen Nerven – oder empfindlicher Nase. Lars Hojak (30) aus Essen hat sich mit seinem Kollegen Michael Lüdgke (45) vor vier Jahren jedoch genau für diesen Weg entschieden und sich selbstständig gemacht. Seitdem arbeitet er als Tatortreiniger.

In diesen vier Jahren hat er viel gesehen – gegenüber DER WESTEN berichtet der Spezialist über seine härtesten Fälle – die Blutigsten, die Schwierigsten und auch die Emotionalsten.

Essen: Spezialist für blutige Fälle packt aus

Tatortreiniger Lars Hojak. Foto: Privat

Und der 30-Jährige räumt gleich mal mit einem weit verbreiteten Klischee auf: Denn die Bezeichnung Tatortreiniger ist eigentlich ungenau. Nur etwa 20 Prozent der Einsätze, zu denen er gerufen wird, machen tatsächlich Tatorte von Gewaltverbrechen aus. Der Großteil sind Leichenfunde, etwa nach normalem Ableben, einem Unfall oder Suizid, sowie auch nicht tödliche Unglücksfälle, bei denen ein Beteiligter viel Blut verloren hat.

Bevor der 30-Jährige mit seinem Partner die Firma „Make clean & more“ aus Essen gründete, arbeitete er als Bestatter, auch für Fälle der Kriminalpolizei in Essen. Der Umgang mit dem Tod war also nichts Neues für ihn. „Tatsächlich sieht man als Bestatter sogar noch viel mehr von den Tatorten, als als Tatortreiniger. Wenn wir ankommen, ist die Spurensicherung bereits mit ihren Arbeiten fertig, die Leiche wurde bereits abtransportiert.“

Darum hat der „Der Tatortreiniger“ nichts

Auf die Frage, wie viel seine Arbeit mit der von Heiko Schotte (Bjarne Mädel) in der Erfolgsserie „Der Tatortreiniger“ gemeinsam habe, winkt Hojak lachend ab: „Nicht viel. Das fängt schon damit an, dass wir mit der Polizei eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir werden von Angehörigen oder Vermietern beauftragt.“

Mit den Aufgaben von Heiko Schotte (Bjarne Mädel) in der Erfolgsserie „Der Tatortreiniger“ hat der reale Arbeitsalltag nur wenig gemeinsam. Foto: imago images / Strussfoto

Für „Schotty“ geht es zudem bereits meist einen Tag nach dem Mord an den Tatort. „In der Realität müssen wir natürlich warten, bis die Polizei den Tatort freigibt. Das kann schon einmal dauern. In einem Fall haben wir vier Monate warten müssen, bis wir die Wohnung betreten durften. So lange haben die Arbeiten der Spurensicherung gedauert.“

Hojak gesteht: „Die Serie ‚Der Tatortreiniger‘ hatte ich bis kurz vor unserem Gespräch auch noch nie gesehen.“ Wer die Serie besser kennt, weiß, dass es nicht selten zu lustigen und irrwitzigen Situationen mit Hinterbliebenen der Opfer kommt. Und hier liegt vielleicht der größte Unterschied zur Serie. Denn was im TV für breites Schmunzeln sorgt, ist im realen Arbeitsalltag eine große Belastung.

Die emotionale Belastung ist hoch

„Die Arbeit als Tatortreiniger geht einem näher, als die des Bestatters. Wir lernen die Wohnung des Menschen genau kennen und nicht selten auch die Angehörigen. Wir versuchen natürlich, die Fälle nicht zu nah an uns heran zu lassen. Manchmal wollen die Angehörigen bei der Reinigung dabei sein, sich ihr Leid von der Seele reden. Das ist natürlich nicht immer einfach“, erzählt Hojak, dem besonders ein Fall im Gedächtnis geblieben ist.

„Da ist ein junger Mensch auf der Arbeit verstorben, der gerade erst geheiratet hatte. Seine Kollegen waren bei unserer Arbeit anwesend und haben über ihren Verlust gesprochen. Da fällt es auch uns natürlich nicht leicht, so einen Auftrag abzuschließen und zu sagen: ‚Wir sind dann wieder weg.‘ Das ist mal leichter, und mal weniger leicht.“

Etwa drei Aufträge hat das Unternehmen in der Woche. Hojak nennt sie „Besichtigungen“. Nicht nur in Essen, sondern in ganz NRW. Wie lange er und sein Kollege beschäftigt sind, hänge dabei ganz konkret vom Tatort selbst ab. Bei einem Tatort mit Blut dauere es ein paar Stunden. Liege die Leiche bereits eine Weile an ihrem Fundort, dauere die Reinigung mitunter auch schon eine Woche.

Warnung vor „schwarzen Schafen“

„Die Schädlinge müssen zuerst beseitigt werden. Danach nutzen wir einen Ozonisator zur Geruchsbeseitigung und um mögliche restliche Viren und Bakterien abzutöten“, erklärt der Tatortreiniger. Besonders aufwendig seien die Fälle, in welchen die Leiche mitunter über Wochen unentdeckt blieb.

Der Ozonisator – Allzweckwaffe gegen üble Gerüche. Foto: Privat

Lars Hojak: „Wenn die Körperflüssigkeiten in den Boden einlaufen, dann ist die Reinigung auch mit richtiger handwerklicher Arbeit verbunden. Dann müssen wir teilweise das Beton aufschlagen oder die Tapeten abkratzen. Anders gehen die Gerüche dann nicht mehr raus.“ Das sei jedoch nur das allerletzte Mittel, häufig reiche der Einsatz des Ozonisators und die Reinigung mit speziellen Mitteln aus.

Dies sei zudem ein Aspekt, an dem man die „schwarzen Schafe“ der Branche erkennen könne. Da es keine wirkliche Ausbildung zum Tatortreiniger gebe, warnt Hojak vor „Pfuschern“, die mit überhöhten Preisen und unnötigen Arbeiten abkassieren wollen. Auch bei Kostenvoranschlägen würde viel getrickst. Besser seien Angebote mit einer Preisgarantie.

Der blutigste Fall

Zum Schluss erzählt der 30-Jährige noch von seinem blutigsten Fall.

„Wir hatten einmal einen Auftrag nach einem Mord, bei dem das Blut bis an die Decke gespritzt ist. Auch in der kompletten Wohnung hatte sich damals das Blut verteilt.“ Noch einmal wird deutlich: Nein, Tatortreiniger ist wirklich kein Beruf für Menschen mit schwachen Nerven. (dav)