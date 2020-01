Essen: Riesige Polizeiaktion – das ist der Grund

Essen. Auf der Frohnhauser Straße in Essen in der Höhe der OIL Tankstelle findet gerade eine große Polizeikontrolle statt. Zahlreiche Autofahrer werden von der Polizei angehalten, nach ihrem Ausweis und Fahrtziel befragt. Aber was soll der große Einsatz überhaupt?

Essen: Das steckt hinter dem Einsatz

Wie ein Sprecher der Polizei in Essen auf Anfrage von DER WESTEN erklärt, ist der Grund für die Kontrolle eine Rockerveranstaltung. Um 18 Uhr soll im Westendhof ein Tabeldance-Contest der Bikergruppe Bandidos stattfinden. Im Zuge der Veranstaltung soll der Verkehr genauer beobachtet werden.

Laut Polizeisprecher soll der Verkehr von der Kontrolle nicht beeinträchtigt werden. Wie lange die Kontrolle andauert, ist noch nicht klar. Solange noch Besucher anreisen, werde der Verkehr weiter kontrolliert.

Bandidos auch in Essen vertreten

Die Bandidos sind eine Motorradgang mit Anhängern auf der ganzen Welt. Neben den Hells Angels gehören sie zu den größten Motorradclubs der Welt. Immer wieder kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern der rivalisierenden Gangs.

Die Bandidos sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vertreten. (Symbolfoto) Foto: imago images / BildFunkMV

Auch in Essen sind die Bandidos vertreten. Auf Facebook werben sie mit Veranstaltungen wie zum Beispiel dem heutigen Tabledance-Contest. (lmd)