Ausgerechnet Essen! Du ahnst nicht, welches Ranking die Revierstadt anführt

Na, das hätten wohl nur die wenigsten vermutet! Ausgerechnet Essen?

Nichts gegen die Revierstadt, aber Essen ist wahrscheinlich nicht gerade als DER Touristen-Hotspot in NRW. Man könnte denken, Köln oder Düsseldorf würden als Aushängeschilder des Bundeslandes mehr Leute anlocken. Aber im Jahr 2023 wurde tatsächlich Essen plötzlich zum Schlafplatz zahlreicher Besucher.

Essen führt NRW-Ranking an

Die Zahlen, die von den Landesstatistikern von IT.NRW am Dienstag (17. Oktober) veröffentlicht wurden, sind eindeutig: Von Januar bis August 2023 besuchten sage und schriebe 583.777 Menschen aus dem In- und Ausland die Stadt im Revier und buchten dort mindestens eine Übernachtung.

Im Vergleich zum Jahr 2019 – vor der Corona-Pandemie – ist das ein Plus von 21,3 Prozent. Doch Essen führt sogar die gesamte NRW-Liste mit großem Abstand an. Andere Städte haben im selben Vergleichszeitraum sogar an Besuchern eingebüßt.

Andere NRW-Städte schmieren ab

An das Plus von über 21 Prozent kommt kein Konkurrent heran. Dortmund als große Pottstadt hat gerade einmal 2,8 Prozent mehr Besucher bekommen als noch vor vier Jahren. Und die bereits genannten Großstädte Köln und Düsseldorf schneiden besonders traurig ab.

Kölns Besucherplus beläuft sich gerade einmal auf 0,1 Prozent – quasi nichts. Und noch mieser sieht es für die NRW-Landeshauptstadt aus: Düsseldorf rutschte nämlich sogar ins Minus, konnte 2,3 Prozent weniger Menschen anlocken.

„Marketing Essen“ führt den starken Anstieg in ihrer Stadt vor allem auf mehrere erfolgreiche Messen zurück.