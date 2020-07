In Essen in einem Kleingartenverein schläft eine Familie. Doch der Vater hört nachts plötzlich Geräusche. (Symbolbild)

Essen: Familie schläft in Kleingarten – dann kriegt der Vater den Schock seines Lebens

Essen. Das wünscht man niemandem! In Essen schlief von Donnerstag auf Freitag eine Familie in ihrer Kleingarten-Laube. Als der Vater in der Nacht aufsteht, bekommt er wahrlich den Schock seines Lebens.

An der Ellernstraße in Essen Altenessen-Süd schlief ein Mann (42) mit seiner Familie in der gepachteten Parzelle des Kleingartenvereins Bernetal.

Essen: Vater hört seltsame Geräusche

Gegen 4 Uhr morgens hörte der Vater aus Essen plötzlich seltsame Geräusche, die vom Badezimmer einer Nachbar-Gartenlaube kamen. Dieses Badezimmer war von außen zugänglich.

Der 42-Jährige fragte sich, was da vor sich ging. Er ging nach draußen, um nach dem Rechten zu sehen. Dann bekommt er den Schock seines Lebens. Er sah einen Mann, der sofort losrannte, als er den Familienvater erblickte.

Essen – Infos zum Kleingarten:

112 Gartenbauvereine gehören zum Kleingärtnerverein des Stadtverbands Essen

Insgesamt 9000 Menschen aus Essen sind Mitglied

In Essen gibt es insgesamt 8500 Parzellen

Die Fläche der Kleingärten in Essen beträgt 324 Hektar

Er nahm sofort die Verfolgung auf, konnte ihn jedoch nicht einholen. Dann griff er zum Handy und alarmierte die Polizei Essen. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Unbekannten.

In einem Gebüsch in der Nähe des Kleingartenvereins in Essen fanden sie den Mann und ließen die Handschellen klicken. Denn der 46-Jährige hatte einen Rucksack mit Diebesgut im Garten des mutigen Vaters zurückgelassen.

Er hatte außerdem verschiedene Einbruchswerkzeuge sowie ein Taschenmesser und einen Schlagstock dabei. Der Täter soll sich zuvor an zwei weiteren Gartenlauben zu schaffen gemacht haben.

Die Polizei Essen suchte im Umkreis des Kleingartenvereins den Mann. (Symbolbild) Foto: imago images / Kirchner-Media

Essen: Täter ist kein Unbekannter

Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei Essen fest, dass gegen den 46-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag.

Der Täter wurde verhaftet und in die JVA Essen gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt. Für den Familienvater war nach diesem Schock die Nachtruhe wohl erstmal vorbei. (ldi)