Essen: Explosionen vor beliebtem Shisha-Laden – Unbekannte zünden Sprengsätze

An einem Shisha-Geschäft in Essen wurden Sprengsätze angebracht.

Essen. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwei Sprengsätze an einem Shishaladen in Essen angebracht und hochgehen lassen.

Eine Streife hörte nach Angaben der Polizei Essen die Explosionen kurz hintereinander. Durch die Detonation entstand aber nur ein kleiner Sachschaden an der Fensterscheibe.

Essen: Explosion an Shisha-Laden – Polizei sucht Zeugen

Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort und informierten den Verantwortlichen des Lokals.

Mehr als ein Fleck ist von außen nach den Explosionen nicht zu sehen. Foto: DER WESTEN

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtung im Bereich der Hindenburgstraße gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. (jg)