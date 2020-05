In einem Café in Essen musste eine Frau ihre Kontaktdaten hinterlassen. Anschließend gab es eine böse Überraschung.

Essen: Frau muss in Café ihre Kontaktdaten mitteilen – dann folgt die böse Überraschung

Essen. In Essen, dem gesamten Ruhrgebiet und ganz Deutschland müssen Gäste beim Besuch von Cafés und Restaurants derzeit ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Dadurch sollen Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Nachdem die Kundin eines Cafés in Essen einen solchen Zettel ausgefüllt hatte, erlebt sie jedoch Unfassbares!

Essen: Kontaktdaten zur Identifikation von Infektionsketten

Wegen der Coronakrise hat die Landesregierung die Kontaktdatenerfassung verordnet. Eine Maßnahme, die bei der stufenweisen Rückkehr in den Alltag helfen soll. Auch in Essen muss das natürlich umgesetzt werden.

Doch nicht alle sind einverstanden, dass ihre kompletten Kontaktdaten bei jedem Besuch eines Restaurants gesammelt werden. Die Befürchtung: Die empfindlichen Daten könnten missbraucht werden.

Eine Nutzerin der App „Jodel“, musste das leider an ihrem eigenen Leib erfahren. In der App berichtet sie von ihrem ärgerlichen Cafébesuch. Dort musste sie ihre Kontaktdaten aufschreiben, dabei hätte sie sich nichts gedacht.

Nutzerin berichtet von ihrem Cafébesuch. Foto: Jodel

Damit hat die Essenerin nicht gerechnet

Doch dann die unfassbare Überraschung: Später schrieb ihr der Kellner direkt bei WhatsApp. Er hätte sie süß gefunden, erzählt die Frau. Aber diese Anmache kommt bei ihr gar nicht gut an, sie könne im Strahl kotzen, erklärt sie.

Die Anderen Nutzer können ihre Reaktion gut verstehen und fordern sie auf das so nicht auf sich beruhen zu lassen:

„...würde ich dem Chef melden“

„Also meiner Meinung nach, geht das auch definitiv zu weit! Handynummer etc, die man durch die Arbeit bekommt privat benutzen ist so was von unter der Gürtellinie!“

„Ich würde da morgen früh aber so was von auf der Matte stehen....“

Leser einig: Geht gar nicht

Die Mehrheit ist sich einig: Ein Kellner sollte einen professionellen Abstand zu seinen Gästen wahren. Zudem stehen die persönlichen Daten noch immer unter dem Schutz des DSGVO.

Die Datenschutz-Grundverordnung der EU, kurz DSGVO, regelt klar die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

