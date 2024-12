Essenerin bestückt Nikolaus-Stiefel ihrer Kinder – „grauenvoll“, was sie am Morgen erleben

Ganz, ganz miese Nummer am Freitag (6. Dezember) in Essen. Zum Nikolaus-Tag war eigentlich alles vorbereitet. Die Kinder hatten die Stiefel geschrubbt und sie voller Erwartung vor die Tür gelegt. Mama und Papa – mit gutem Draht zum Nikolaus – sorgten dafür, dass in jedem ein Schokonikolaus landete.

Doch als die Kinder am nächsten Tag die Eingangstür öffneten, war von Schokolade keine Spur. Unbekannte hatten sich vor dem abgelegenen Haus in Essen bedient und sich die Schokolade der Kinder gegönnt: „Ich bin echt schockiert irgendwie“, teilt die Mama ihren Frust in einer Essener Facebook-Gruppe. Dort sollte sie einen Tipp bekommen, der die Situation retten sollte.

Essenerin am Nikolaus-Tag enttäuscht: „Damit nicht gerechnet“

Die Vorfreude der Kinder war enorm. Und auch die Eltern freuten sich auf die leuchtenden Kinderaugen bei der kleinen Bescherung. Doch dann die Ernüchterung. Keine Schokolade! „Wie tief muss man sinken?“, ärgert sich eine von vielen Essenerinnen bei Facebook. „Wie asozial ist das bitte? Kinder beklauen!“, ließ ein weiterer seinem Ärger freien Lauf.

Für die Kinder sei es am Ende gar nicht so dramatisch gewesen, berichtet die Essenerin. Denn es seien noch ein paar andere Kleinigkeiten im Stiefel versteckt gewesen, welche von den unbekannten Langfingern nicht mitgenommen wurden. Doch die Eltern waren angesichts des Diebstahls schon ziemlich bedrückt. Den Verdächtigen sehen sie nicht in der Nachbarschaft, weil dort im Prinzip nur ältere Leute wohnen. Umso größer war die Überraschung über den Stimmungsdämpfer: „Damit hab ich nicht gerechnet.“

Essenerin rettet Nikolaus-Tag mit diesem Tipp

Trotz allem verabschiedet sich die Betroffene mit einem herzlichen Gruß zum Nikolaus-Tag. Eine Einstellung, die sich lohnen sollte. Denn eine mitfühlende Essenerin („Das ist echt grauenvoll“) bringt sie auf eine tolle Idee.

„Ich würde sofort gleich losrennen, Schocki kaufen und ein Brief vom Nikolaus dabei legen und mich entschuldigen, dass ich nicht genug Schocki dabei hatte und schnell nochmal welche geholt habe.“ Die Mutter aus Essen ist begeistert: „Gute Idee! So mach‘ ich das.“