Fußball-Fans in Essen trauern um Nico Niedziella – Ex-RWE-Spieler stirbt bei Unfall

Nicht nur in Essen trauern Fußball-Fans um Nico Niedziella. Der ehemalige Profi kam am Wochenende im Alter von 55 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben.

Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, bei der er über 20 Jahre lang tätig war, bestätigte die traurige Nachricht auf Facebook. In ihrem Statement betonte die Firma, wie eng Niedziella sowohl mit der Sportkultur als auch zahlreichen Kultur-Events in der Region verbunden war. Essen und sein dortiger Verein RWE spielten später in seiner Karriere eine bedeutende Rolle.

Nico Niedziella begann seinen fußballerischen Weg in der DDR. Beim 1. FC Magdeburg absolvierte er bereits 1987 zwei Spiele in der damaligen Oberliga. Danach führte ihn sein Weg zur BSG Chemie Leipzig, wo er weitere Erfahrungen sammelte. Mit der U18-Auswahl der DDR erlebte er 1988 einen besonderen Erfolg: Er gewann die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in der CSSR. Doch seine spätere Zeit in Essen und bei RWE sollte sein Karriereende einläuten.

Nach der Wende gelang Nico Niedziella zunächst der Durchbruch im Profifußball bei Fortuna Köln. Dort bestritt er von 1993 bis 1999 insgesamt 104 Zweitligaspiele und trainierte unter der Legende Toni Schumacher. Fortuna Köln formte ihn zu einem gestandenen Verteidiger, der sich nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Team als Führungspersönlichkeit bewies. Seine Professionalität und sein Ehrgeiz ebneten ihm schließlich den Weg nach Essen, wo er bei RWE eine neue Herausforderung suchte.

Karriere-Ende bei Rot-Weiss Essen

Sein Engagement bei Rot-Weiss Essen markierte den letzten Abschnitt seiner aktiven Laufbahn. In der Regionalligasaison 1999/2000 kam er auf insgesamt 18 Einsätze. Mit dem Wechsel nach Essen verabschiedete sich der gebürtige Wolmirstedter vom Profifußball. RWE bot ihm damals eine Plattform, auf der er trotz seines Karriereendes nochmals starke Leistungen zeigte und eine prägende Rolle im Team übernahm.

Neben seiner Zeit in Essen und bei RWE war Niedziella vor allem in der Region Magdeburg auch nach seiner Karriere eine bekannte Persönlichkeit. Bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH arbeitete er mehr als 20 Jahre lang in engem Kontakt mit Sportevents und kulturellen Veranstaltungen. Kollegen und Bekannte schätzten ihn für sein Engagement und seine herzliche Persönlichkeit. Sein Verlust trifft nicht nur den Verein in Essen, sondern auch die gesamte Fußballgemeinschaft.

