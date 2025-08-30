Essen: Kaum zu übersehen – Anwohner bemerken sofort diese Änderungen in der Stadt

Die World University Games haben am Mittwoch (16. Juli) mit einer großen Zeremonie in Duisburg begonnen. Bis zum 27. Juli treten etwa 8.500 Studierende aus 150 Ländern im Ruhrgebiet und Berlin an. In Essen laufen die Vorbereitungen für die Wettkämpfe auf Hochtouren. An bekannten Orten wie der Messe Essen, der Grugahalle, der Zeche Zollverein, dem Sportpark am Hallo und dem ETUF am Baldeneysee wird fleißig gearbeitet.

Neun Sportarten finden ihre Heimat in Essen. Im Sportpark am Hallo und auf der Zeche Zollverein wird Bogensport ausgetragen. In der Messe Essen bereiten Techniker die Hallen für Turnen, Gymnastik, Judo, Taekwondo, Tischtennis und Fechten vor. Tischtennisplatten stehen bereits, während Tribünen für Zuschauer montiert werden. In der Grugahalle entsteht ein Basketballfeld. Eine extra Tribüne wird hier Platz für bis zu 6.500 Fans schaffen.

Auch am Baldeneysee laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Beim ETUF findet das Tennisturnier statt. Dort spielen 200 Athleten auf modernisierten Tennisplätzen. Rund 770.000 Euro vom Land NRW und der Stadt Essen flossen in barrierefreie Umbauten, neue Sitzschalen und Sanierungen.

In Essen gab es im Vorfeld die Europameisterschaften im Bogensport. Nun wird auf der Zeche Zollverein alles für das Finale im Bogensport der Studierenden bei der FISU vorbereitet. Ab dem 18. Juli starten hier die Aufbauarbeiten für Tribünen und Wettkampfflächen. Dieses Mal schießen die Athleten in Richtung Parkplatz A1, was die Richtung von der Europameisterschaft ändert.

Messe wird zur Medienzentrale

Die Messe Essen wird zudem zur Medienzentrale der FISU. Neue Durchlässe in den Böden verbessern die Verlegung von TV-Kabeln. Viele Stromanschlüsse und Hängepunkte für Lichttechnik und Anzeigetafeln sind vorbereitet. Seit Ende Juni arbeiten Teams unermüdlich an den letzten Details.

Mitarbeiter der Messe Essen unterstützen die Techniker und arbeiten in zwei Schichten, auch bis spät in die Nacht. Essen präsentiert sich als bedeutender Austragungsort für die Weltspiele der Studierenden. Dank umfassender Modernisierungen und engagierter Helfer bietet die Stadt optimale Bedingungen für spannende Wettkämpfe.