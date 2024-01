Essen: Müllproblem stinkt zum Himmel – so will die Stadt jetzt dagegen vorgehen

Jetzt wird in Essen angepackt! In der Pott-Stadt herrscht schon seit längerer Zeit das Problem von wildem Müll. Klar gibt es Müllberge in verlassenen Straßenecken in jeder größeren Stadt. Doch Essen packt an – und ruft zum gemeinschaftlichen Aufräumen auf!

Vom 24. Februar bis zum 8. März können sich Freiwillige versammeln, um die Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Organisiert wird das kollektive Müllsammeln von der Stadt selbst und der Ehrenamt Agentur Essen e.V. Bis Samstag (27. Januar) sind Anmeldungen möglich – schon jetzt registrierten sich über 12.000 engagierte Bürger.

Essen: Dieses Problem stinkt zum Himmel

Oberbürgermeister Thomas Kufen (50, CDU) freut sich ruft zu noch mehr Unterstützung auf: „Der generationsübergreifende Einsatz der Menschen in Essen macht mich als Oberbürgermeister sehr stolz. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen gegen wilden Müll. Auch diesmal ermutige ich alle, sich einzubringen, aktiv teilzunehmen und unsere Stadt gemeinsam noch lebenswerter zu gestalten.“

Rund 80 Prozent der Teilnehmer sind unter 18 Jahren, wachsen also mit einem gesunden Umweltbewusstsein auf. Die Aktion ist fester Bestandteil der Umwelterziehung in Essener Schulen und Kitas. Hauptsponsor sind die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE).

Mehr News zu Essen:

Geschäftsführer Ulrich W. Husemann: „Wir liefern sehr gerne stadtweit Säcke, Zangen und Handschuhe an die Gruppen aus und übernehmen die komplette Abholung und Entsorgung der hoffentlich wieder gut gefüllten Müllsäcke und des Sperrmülls.“ Wer ebenfalls teilnehmen will, kann sich über www.ehrenamtessen.de registrieren.