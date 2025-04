Essen: SEK-Einsatz an Hochhaus! Polizei führt Männer mit Augenbinden ab

Spektakulärer SEK-Einsatz in Essen! Ein lauter Knall durchbricht die morgendliche Stimme der kleinen Wohnsiedlung in Kettwig. Viele Anwohner schrecken aus dem Schlaf hoch. Der Grund: Schwer bewaffnete SEK-Beamte stürmen kurz nach Sonnenaufgang am Donnerstag (10. April) eine Dachgeschosswohnung eines Hochhauses an der Nahestraße.

Das Ziel des Zugriffs seitens der Spezialeinheiten sind zwei Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in der betroffenen Wohnung aufhalten. Beide werden noch vor Ort in Essen festgenommen.

Essen: SEK-Einsatz! Polizei führt Männer mit Augenbinde ab

Zivil gekleidete Einsatzkräfte führen sie ab. Sie tragen jeweils eine Augenbinde, damit sie keinerlei Orientierung haben. Danach durchkämmt ein speziell ausgebildeter Polizeihund die durchsuchte Wohnung.

Die Polizei nahm nach einem SEK-Einsatz in Essen zwei Männer fest. Foto: Justin Brosch

Im Anschluss ist der Vierbeiner auch noch an einem geparkten Fahrzeug im Einsatz, welches vor dem Gebäude steht. Noch ist unklar, ob dabei Beweismaterial sichergestellt wurde.

Auch zu den konkreten Hintergründen des Einsatzes hält sich die Polizei bislang bedeckt. Die Einsatzleitung übernimmt die Polizei Recklinghausen.