Essen: Widerwärtig! Mann vergewaltigt geistig Behinderte – Polizei bittet um Hilfe

Was für ein widerwärtiges Verbrechen in Essen! Am 2. Juni 2022 ist eine geistig behinderte Frau (43) am Hauptbahnhof Essen von einem Unbekannten angesprochen worden.

Er hat sie in seine Wohnung in Altendorf eingeladen. Die Frau hat eingewilligt, ist mit dem Mann zur Oberdorfstraße gefahren.

Essen: Frau vergewaltigt! Polizei fahndet nach Täter

In der Wohnung wurde sie dann vergewaltigt, zudem verletzt.

Jetzt fahndet die Polizei nach richterlichem Beschluss öffentlich nach dem Täter, bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Unbekannten.

Die Polizei Essen bittet unter 0201 8290 um Hinweise zum Täter.