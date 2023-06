Clan-Krieg in Essen: Grünen-Politiker richtet dringenden Appell an Libanesen und Syrer – auf Arabisch

Jetzt ist der Clan-Krieg in Essen auch im Stadtrat angekommen! Seit der Massenschlägerei am Freitag (16. Juni) mitten in der City ist die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. Was war geschehen? Hunderte Männer syrischer und libanesischer Nationalität lieferten sich in und vor einem syrischen Restaurant eine Schlägerei, gingen unter anderem mit Dachlatten und Baseballschlägern aufeinander los.

Möbel flogen herum, Glas zerbrach, Unbeteiligte flüchteten völlig erschrocken auf die Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber und Hunde kamen zum Einsatz (hier mehr). Jetzt meldet sich ein langjähriger Stadtrat zu Wort: Grünen-Politiker Ahmad Omeirat (43), selbst libanesischer Herkunft, appelliert an alle Beteiligte – und zwar auf Arabisch!

Essen: Wegen Clan-Krieg! Grünen-Politiker richtet Friedensappell auf Arabisch

Am Dienstagabend (20. Juni) schreibt Omeirat auf Facebook. Seine Zielgruppe: gewalttätige Syrer und Libanesen, die an der Clan-Eskalation beteiligt sind und waren. In seinem längeren Beitrag schreibt er: „Meine ehrenwerten Brüder, zunächst einmal vielen Dank an die deutsche Polizei, die klug und rational gehandelt hat, ohne auf Gewalt zurückzugreifen, die in dieser schicksalhaften Nacht hätte eingesetzt werden können.“

Essen: Auf Facebook appelliert Stadtrat Ahmad Omeirat an Clan-Chaoten. Foto: Privat

Und weiter: „Ich schreibe Euch zu den jüngsten Ereignissen, die sich in der Stadt Castrop-Rauxel ereignet haben, die mit den rechtlichen Mitteln, denen wir uns alle unterwerfen und respektieren, hätten gelöst werden können. Leider hat es sich aufgrund wiederholter Provokationen auf Social Media bis in die Stadt Essen entwickelt.“

Stadtrat redet Clan-Chaoten ins Gewissen: „Schätzet den Wert, in diesem Land zu leben“

Der Lokalpolitiker, der seit 2014 im Essener Stadtrat sitzt, fährt fort: „Dieses Land hat ein Gesetz und eine Verfassung, die wir auf alle Konflikte beziehen, die zwischen zwei Personen auftreten. Und was auch immer die Uneinigkeit ist: Es hätte sofort gelöst und auch vermieden werden können. Schätzet den Wert, in diesem Land zu leben. Es gab uns die Sicherheit und Freiheit, die wir in unserem Land verloren haben.“

Er verweist darauf, dass Clan- und Stammesidentität hier abgelehnt werden und dass das deutsche Recht „mit dem Recht der Wahrheit garantiert ist“ und die deutsche Polizei dies allen garantiere, die „auf ihren Territorien leben und ihnen Sicherheit bietet.“

Omeirat warnt: „Zwischen den Libanesen und ihren syrischen Brüdern kann ein historisches, brüderliches Band nicht nur wegen einer Meinungsverschiedenheit ignoriert werden. Wir raten Euch allen, sich nicht hinter sozialen Medien zu verlieren. In diesem Land gibt es große Chancen, die wir gemeinsam nutzen müssen. Also seid ein Vorbild und ein hohes Beispiel, um Euch in der Zukunft und Eure Leistungen zu ehren, anstatt belanglose Konflikte und Unterschiede!“ Es bleibt zu hoffen, dass Omeirats Appel Gehör findet…