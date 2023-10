Essener Traditionskneipe macht dicht – nach über 200 Jahren

Das darf doch nicht wahr sein! Schon wieder muss eine wahre Institution in Essen schließen. Diesmal wird die Kneipe „Zur Krone“ in Dellwig dicht machen. Und das hat es in sich, gibt es die heutige Gaststätte wahrscheinlich schon seit 1820. Das bestätigt Gastwirt Daniel Jährling gegenüber der WAZ.

„Ende Februar ist definitiv Schluss. Wir ziehen rechtzeitig die Reißleine“, so Jährling. Das hat das Team bereits per Aushang und auf Facebook bekannt gemacht. Es ist unklar, ob sich neue Pächter finden werden. Mit der Schließung endet die lange Geschichte des Gasthauses in Essen für immer.

Essen: Traditionskneipe macht nach über 200 Jahren dicht

Am 13. September 2018 eröffneten Daniel Jährling und seine Schwester Julia (31) die Kneipe „Zur Krone“, nachdem sie sie von der Vorpächterin übernommen hatten. Die Gäste hätten schnell gemerkt, dass man ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme hätte. „Es ist uns recht schnell gelungen, die Stammgäste der früheren Jahre an unsere Wohnzimmer-Atmosphäre zu gewöhnen, ihnen ein Daheim-Gefühl zu vermittelt“, so Julia Jährling zur WAZ.

Doch warum macht die beliebte Dorfkneipe dann zu? Der Grund: finanzielle Engpässe. Denn kaum war der Corona-Schock vorbei, kam mit der hohen Inflation der nächste Preis-Hammer. Daniel Jährling: „Wir haben in den fünf Jahren die Preise zum Teil um 70 Prozent anheben müssen.“

Es sei keine Besserung in Sicht, im Gegenteil: Ab Januar soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent steigen. Dann müssten auch Speisen und Getränke teurer werden – und das könne man den Gästen dann nicht mehr vermitteln.